Los contribuyentes no presentaron la información necesaria para desvirtuar las acusaciones del fisco. Este 18 de agosto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los listados relacionadosal artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En esta ocasión, se trata de los contribuyentes que no pudieron desvirtuar las acusaciones de facturar sin contar con capacidad material, activos, personal e infraestructura; es decir, se trata de las listas definitivas de factureros. El SAT colocó a 15 contribuyentes en la lista:
|R.F.C.
|Nombre, denominación o razón social del Contribuyente
|ACP140207DU2
|ANVORT CONSULTORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
|BEMN670606R24
|BERMUDEZ MAGDALENO NORBERTO
|CEK151126259
|CONSULTORES ESPECIALIZADOS KILLER, S.A. DE C.V.
|CIT020718KE3
|AVOFEIN, S.A. DE C.V.
|CPA0409306N1
|CAZAREZ PEREA Y ASOCIADOS, S.C.
|CSD101213MV5
|CORPORACION DE SERVICIOS DIMO, S.A. DE C.V.
|DAL160823V75
|DALZO, S.A. DE C.V.
|NJT140516A28
|NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.
|OPA130718199
|OPERADORA DE PERSONAL ALFA, S. DE R.L. DE C.V.
|PEQ1303253J8
|PROVEEDORA EMPRESARIAL QP, S.A. DE C.V.
|PEX160727359
|PEXSA, S.A. DE C.V.
|SCO101214KHA
|SOLUSPED CONSULTORES, S.C.
|SIN1509225S1
|SRI INTEGRA, S.A. DE C.V.
|SML1710252D4
|TENERIA ZACAHER, S.A. DE C.V.
|SIR131023CE8
|SIRIU, S.P.R. DE R.L.
Entre los contribuyentes se encuentran empresas aguacateras de Michoacán, una casa de empeño de Nuevo León y varios bufetes jurídicos y de administración en todo el país. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bufetes-juridicos-y-aguacateros-de-michoacan-entre-la-lista-de-los-factureros-del-sat TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR: https://www.elcontribuyente.mx/2021/08/la-uif-busca-que-extranjeros-que-ofrecen-criptoactivos-en-mexico-presenten-avisos-antilavado/
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