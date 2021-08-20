Los contribuyentes no presentaron la información necesaria para desvirtuar las acusaciones del fisco. Este 18 de agosto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los listados relacio...

Los contribuyentes no presentaron la información necesaria para desvirtuar las acusaciones del fisco. Este 18 de agosto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó los listados relacionadosal artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En esta ocasión, se trata de los contribuyentes que no pudieron desvirtuar las acusaciones de facturar sin contar con capacidad material, activos, personal e infraestructura; es decir, se trata de las listas definitivas de factureros. El SAT colocó a 15 contribuyentes en la lista:

R.F.C. Nombre, denominación o razón social del Contribuyente ACP140207DU2 ANVORT CONSULTORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. BEMN670606R24 BERMUDEZ MAGDALENO NORBERTO CEK151126259 CONSULTORES ESPECIALIZADOS KILLER, S.A. DE C.V. CIT020718KE3 AVOFEIN, S.A. DE C.V. CPA0409306N1 CAZAREZ PEREA Y ASOCIADOS, S.C. CSD101213MV5 CORPORACION DE SERVICIOS DIMO, S.A. DE C.V. DAL160823V75 DALZO, S.A. DE C.V. NJT140516A28 NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V. OPA130718199 OPERADORA DE PERSONAL ALFA, S. DE R.L. DE C.V. PEQ1303253J8 PROVEEDORA EMPRESARIAL QP, S.A. DE C.V. PEX160727359 PEXSA, S.A. DE C.V. SCO101214KHA SOLUSPED CONSULTORES, S.C. SIN1509225S1 SRI INTEGRA, S.A. DE C.V. SML1710252D4 TENERIA ZACAHER, S.A. DE C.V. SIR131023CE8 SIRIU, S.P.R. DE R.L.

Entre los contribuyentes se encuentran empresas aguacateras de Michoacán, una casa de empeño de Nuevo León y varios bufetes jurídicos y de administración en todo el país. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bufetes-juridicos-y-aguacateros-de-michoacan-entre-la-lista-de-los-factureros-del-sat TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR: https://www.elcontribuyente.mx/2021/08/la-uif-busca-que-extranjeros-que-ofrecen-criptoactivos-en-mexico-presenten-avisos-antilavado/

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