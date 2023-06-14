Expertos señalan que los incentivos fiscales para detonar las inversiones en el Corredor Interoceánico del Istmo son limitados y dirigidos a determinados contribuyentes El pasado 5 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el Decreto por el que se fomenta la inversión de los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec. Con el decreto se otorgan algunos beneficios fiscales y facilidades administrativas a quienes realicen actividades económicas productivas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PDB) que sean determinados como tales. Por ejemplo, se otorgarán incentivos para las empresas como exención del pago por Impuesto Sobre la Renta (ISR) los primeros tres años de operación y de 50 por ciento en los años cuatro, cinco y seis de operación. Expertos consultados por Reforma, advierten que los incentivos fiscales que ofrece el Gobierno de México para detonar las inversiones en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec son limitados y dirigidos a determinados contribuyentes. Guillermo Mendieta, socio de Mendieta & Compañía SC, dijo al diario que los primeros cinco años generalmente son preoperativos, por lo que la utilidad neta, si hay, es baja. El especialista consideró que lo anterior le quita atractivo al estímulo y que pudiera ser más "ambicioso" en cuanto a su alcance. Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que el incentivo parece estar acotado a empresas que busquen una aceleración en su proceso de rentabilidad. Entre los requisitos para acceder a los incentivos está que los contribuyentes tengan título de concesión vigente o ser propietario de alguna superficie dentro de una zona industrial o polo de desarrollo, agregó. "No todas las empresas entran en esa categoría", añadió Tavares. Algunas empresas pueden operar en el Corredor y no requerir de una propiedad, por lo que el Gobierno federal podría quitar esta limitante y ayudar a detonar más inversiones, expuso. Juan Ignacio López, socio de GLZ Abogados, especialista en consultoría y litigio fiscal y administrativo, apuntó que el SAT debe emitir reglas claras y concisas para que las empresas apliquen a los estímulos.

Con información de Reforma.