El SAT decidió prorrogar la entrada en vigor de los cambios al complemento carta porte del CFDI. La semana pasada representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) se reunieron con Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para discutir sobre el complemento carta porte. A través de estos diálogos se decidió prorrogar la entrada en vigor de los nuevos requisitos de la carta porte hasta el 1 de enero. Antes de la prórroga, los cambios entrarían en vigor el 30 de septiembre. https://twitter.com/caintra\_nl/status/1433895620687712256 Además, se pactaron los siguientes puntos:

Se publicarán los cambios al CFDI antes del 15 de septiembre.

Oficialmente, la prórroga es hasta el 30 de noviembre. Después, iniciará un periodo de prueba del 1 al 31 de diciembre. Durante este periodo se llevarán a cabo mesas de trabajo para discutir los temas jurídicos y de seguridad.

El SAT debe desarrollar una app para facilitar el trámite para pequeñas empresas transportistas.

Además, seguirán las mesas de trabajo en los próximos días. Uno de los temas pendientes es reducir la información y requisitos para transportes de una misma ciudad.

¿Cuál es el problema de la carta porte?

El 1 de junio entró en vigor el complemento “carta porte”. Se trata de un complemento quese debe incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para amparar el transporte de mercancías en territorio nacional. El complemento sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI incorporando el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías. Sin embargo, el cambio podría generar problemas de logística y seguridad para los transportistas. Rodrigo Fernández, presidente de la Caintra Nuevo León, dijo que el método de la autoridad podría causar problemas operativos y pérdida de flexibilidad para las empresas de transporte. En cuanto a la flexibilidad, Fernández explicó que todos los días se dan situaciones que deben solucionarse rápidamente, y esto podría afectarse por el complemento. También está el tema de la seguridad. Hay que recordar que el complemento contiene más de 185 datos como ruta, valor de la mercancía, fracción arancelaria, etc. Juan Antonio Castro Chávez, integrante de la comisión técnica de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que toda esta información puede hacer que aumenten las extorsiones y robos. Con información de El Universal y Revista Automotores https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aplaza-sat-hasta-2022-carta-porte-de-transportistas ww.automotores-rev.com/aplazan-al-1-de-enero-2022-complemento-carta-porte/

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