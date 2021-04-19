Aprovechando el regreso del personal, la autoridad busca mejorar la productividad en las oficinas de gobierno. El 23 de marzo de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un acuerdo pa...

Aprovechando el regreso del personal, la autoridad busca mejorar la productividad en las oficinas de gobierno. El 23 de marzo de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un acuerdo para que los funcionarios públicos trabajaran desde casa para evitar contagios. A inicios de 2021, se extendió el periodo de home office para el gobierno federal hasta el 30 de abril. Este acuerdo dice que se debe privilegiar el trabajo a distancia; sin embargo, sí establece que no se puede exigir la presencia de mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con enfermedades como diabetes e hipertensión.

Regresan al trabajo en oficinas

A pesar de esto, la Administradora General de Recursos y Servicios (AGRS) del SAT emitió un oficio este 14 de abril en el que se establece que todos los trabajadores en home office deben regresar a sus oficinas para el día de hoy, 19 de abril, con las siguientes excepciones:

Los administradores generales podrán podrán autorizar casos especiales para trabajar desde casa.

Los casos especiales deben notificarse ante la AGRS para evitar faltas.

Además del regreso al trabajo presencial, el oficio establece otras medidas que tienen como "objetivo acabar con viejos vicios que han mermado la productividad en las oficinas de gobierno, creando prejuicios y animadversión en torno a la burocracia en la sociedad":

Se hace de su conocimiento que a partir del 3 de mayo el sistema que registra la asistencia del personal será automatizado, de tal forma que el superior jerárquico ya no será el responsable de reportar las inasistencias, sino que se contabilizarán mediante el mecanismo instalado en los accesos a los inmuebles. Derivado de lo anterior, es muy importante que las comisiones y días de vacaciones se registren oportunamente.

Todas las comisiones internas sin viáticos deberán ser debidamente registradas en el Sistema AGS, como lo establecen los 'Criterios para la Operación, Registro y Control de Asistencia del Personal' (CORCA), considerando que tienen una duración permitida de treinta a ciento ochenta días naturales, si pasado ese tiempo la persona servidora pública permaneciera en la unidad administrativa a la que fue comisionado (a), procede un movimiento organizacional por concepto de reubicación, previa validación de la estructura organizacional por la AGRS. Por lo que la asistencia de cada oficina desconcentrada debe coincidir con la plantilla registrada y sus respectivas comisiones de forma exacta; de lo contrario, se contabilizarán las ausencias advertidas en el sistema y se aplicarán las sanciones correspondientes.

Se dará inicio al proceso de actualización de evaluaciones para la certificación de competencias, con la finalidad de que las trabajadoras y los trabajadores sean evaluados en las competencias aplicables, comenzando con administradores y administradores centrales.

A partir de mayo, ya no se dará continuidad automática a los nombramientos tras los primeros 3 meses de contratación. Una vez cumplidos dos meses, se pondrá a consideración de las Administradoras y Administradores Generales la continuidad de todas las contrataciones correspondientes a su unidad administrativa, contando para ello con un lapso de hasta 75 días naturales, con lo que se pretende ratificar que el servidor público de nuevo ingreso cuenta con la experiencia y capacidades para ocupar el puesto, en caso contrario no se dará continuidad al nombramiento.

Hay que recordar que esto solamente aplica para las actividades que sí se pudieron llevar a cabo a la distancia. Durante la pandemia, áreas como atención a los contribuyentes y aduanas nunca dejaron de operar, ya que se consideran actividades esenciales. Con información de La Jornada, Mi Bolsillo y La Silla Rota https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/19/economia/vuelve-el-sat-al-trabajo-en-oficinas/ https://www.mibolsillo.com/noticias/Por-fin-todos-los-trabajadores-del-SAT-regresaran-a-oficinas-el-19-de-abril-20210416-0006.html

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