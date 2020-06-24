Morena también propuso medidas adicionales para combatir la facturación falsa. Un comunicado de prensa de la oficina de la presidencia del partido Morena, afirma que desde que Alfonso Ramírez Cuéllar (actual líder de ese partido) fungía como presidente de la comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados, ha denunciado públicamente que lo alarmante de la situación de la facturación falsa. El partido reconoció la labor de Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador, por implementar estrategias para erradicar con las prácticas de evasión y elusión fiscal que afectan directamente las finanzas públicas del país. “El sexenio de Enrique Peña Nieto fue un sexenio de facturación falsa”, dice el comunicado institucional del partido. Mencionan que Ramírez Cuéllar especifica que el principal cliente de la facturación falsa era el sector público, pues defraudaban al fisco con esquemas de múltiples servicios que servían de fachada para la defraudación fiscal, mediante empresas fantasma y factureras. Señalan que según datos del SAT, alrededor de 1.6 billones de pesos han sido facturados por más de 8 mil 200 empresas fantasma, que fungen como emisoras de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. El partido mencionó que “ha sido un tema pendiente durante un largo tiempo, pero en este momento cobra relevancia debido a la crisis económica por la que atraviesa nuestro país”. El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que se debe publicar una relación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en la página de Internet del SAT de los contribuyentes que emitan este tipo de comprobantes fiscales. Es decir, serán exhibidos aquellos que emitan comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, así como los contribuyentes que se encuentren como no localizados. El partido recuerda que “este año entró en vigor el Decreto que tipifica a la defraudación fiscal y a la compra y venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/en-fraude-de-factureras-participaron-8212-contribuyentes-sat/

El plan de Morena para erradicar la facturación falsa

Morena propone reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para combatir a las empresas fantasmas y la corrupción en el sector público vinculado con estas empresas, con la finalidad de reforzar las acciones del gobierno federal. La propuesta consiste en que las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, la federación, la Ciudad de México, los estados, municipios y sus organismos descentralizados, retengan y enteren parte del IVA causado en la contratación de servicios. De la propuesta quedan excluidos los servicios que presten los integrantes del sistema financiero, así como los servicios de agua potable, suministro de energía, mensajería, hospedaje, restaurantes, telefonía, internet y todos aquellos servicios de alta demanda. “Los organismos internacionales han generado diversas recomendaciones de progresividad en la política fiscal. Además, se ha sugerido la celebración de una Convención Nacional Hacendaria que permita cubrir los vacíos existentes en el esquema tributario mexicano”, concluye el comunicado. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/raquel-buenrostro-explica-como-operan-y-que-son-las-empresas-factureras/

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