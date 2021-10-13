El instituto reporta que el mes de septiembre registró el número más alto de empleos desde que se realiza el reporte. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 174 mil 096 empleos en e...

El instituto reporta que el mes de septiembre registró el número más alto de empleos desde que se realiza el reporte. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 174 mil 096 empleos en el mes de septiembre, siendo este el más alto en cuanto a números registrados desde que se realiza el reporte, el aumento de empleos equivale a una tasa mensual de 0.9%. Para el 30 de septiembre de 2021, se tiene registrado en el IMSS 20 millones 594 mil 919 puestos de trabajo, y de éstos, el 87% son empleos permanentes mientras el 13% son eventuales.

Puestos de trabajo afiliados al Seguro Social en el mes de septiembre. 🔗 https://t.co/7rlggQLQYj pic.twitter.com/gYTuDKPdaO — IMSS (@Tu_IMSS) October 12, 2021

El reporte menciona que este porcentaje de empleo permanente es el tercero más alto de los últimos 11 años, siendo al mismo tiempo, el incremento más alto para un mes de septiembre del que se tenga registro. Con estas cifras, la creación de empleo del periodo de enero a septiembre del año en curso es de 821 mil 187 empleos, el cual incrementó en 931 mil 539 en cuanto empleo permanente mientras que se redujo el empleo eventual en 110 mil 352 puestos.

Los sectores con mayor crecimiento

Los sectores económicos con mayor crecimiento anual son transportes y comunicaciones con un 10.7%, extractivo con 7.6%, transformación y construcción con 6.7%. En cuanto a entidades federativas que registran un mayor crecimiento destacan Quintana Roo y Baja California Sur, los cuales cuentan con un crecimiento anual por arriba de 11.0%. Por parte del salario base de cotización promedio, el IMSS reporta que alcanzó un monto de 432 pesos, representando un incremento anual nominal de 7.3% siendo este el segundo aumento más alto registrado para un mes de septiembre de los últimos diez años.

Afiliación de patrones

Para el cierre del mes de septiembre se tiene el registro de un millón 46 mil 340 patrones registrados en el instituto, representando una tasa de variación anual de 4.5%. La variación mensual de septiembre es de 8 mil 54 patrones, mientras que en lo que va del año se tiene el registro que se inscribieron 45 mil 926 patrones nuevos. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-registro-174000-puestos-formales-de-trabajo-en-septiembre-20211012-0047.html

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