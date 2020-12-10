El Inegi señaló que la duración extendida de el Buen Fin durante noviembre de este año empujó a la baja la inflación. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el índice nacional de precios al consumidor (INPC), que mide la inflación, o el aumento generalizado de los precios de los productos y servicios. El último valor del INPC, correspondiente a noviembre de 2020, es de 108.856. Esto implica un crecimiento del 0.08% respecto al mes anterior, cuando el valor del INPC fue de 108.774, y una inflación anual del 3.33%, cuando fue de 105.346. El INPC a su vez se compone de dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. Este último se conforma de productos y servicios cuyos precios pueden variar abruptamente (como los agrícolas) y que son determinados aunque sea parcialmente por el gobierno (como los energéticos), mientras el primero los excluye. El valor del primero tuvo un retroceso mensual del 0.08% y un incremento anual del 2.33%. Dentro del índice de precios subyacente, el precio de las mercancías disminuyó 0.31% y el de los servicios subió en 0.16%. Dentro del no subyacente, los productos agropecuarios bajaron de precio en 0.4% mensual. Los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobiernos subieron en 1.32%. Esto se debe principalmente a la conclusión del subsidio a la electricidad que hubo en 11 ciudades debido a la temporada cálida. El Inegi anota que el Buen Fin, en cuyo marco negocios de todo el país implementan descuentos en bienes y servicios, tuvo un impacto en el INPC, pues su duración pasó de cuatro a 12 días. En este sentido, los descuentos impulsaron variaciones a la baja en la inflación tanto quincenal, como mensual y anual. Adicionalmente, el Inegi dio a conocer que debido a la pandemia de COVID-19, desde abril hace la medición del INPC por medios electrónicos y seguirá haciéndolo así hasta que no termine la emergencia sanitaria.

¿Qué productos y servicios subieron de precio?

Los productos y servicios que más subieron de precio son la electricidad, con 22.74%; los servicios profesionales, con 10.37%; el huevo, con 5.58%; el pollo, con 2.59% y la carne de cerdo, con 1.65%.

Por el otro lado, los productos y servicios cuyos precios más disminuyeron son el limón, con 18.31%; la calabacita, con 12.89%; el aguacate, con 9.32%; la naranja, con 8.48%; el jitomate, con 8.07% y el transporte aéreo, con 5.78%.

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