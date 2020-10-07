La jefa del SAT anunció que irán sobre los sectores que llevan años sin ser revisados y que tienen baja carga impositiva. Las auditorías son una de las herramientas más eficaces que el SAT ha utilizado para aumentar la recaudación en 2020. Sólo en el primer semestre de este año recaudó 269 millones de pesos con esta medida, lo que representó un crecimiento 177% respecto al mismo periodo del 2019. A pesar de que rompieron el récord histórico de recaudación por auditorías, para la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, “hay sectores (de la economía) que llevan 10 o 15 años sin ninguna revisión por parte del SAT”. En entrevista reciente con el diario La Jornada, Buenrostro identificó algunos de los sectores con más tiempo sin revisar y, a la vez, con la carga impositiva más baja. Entre ellos están: el acerero, alimentos industrializados, automotor, energético, farmacéutico, financiero, minero y ventas al menudeo. La mira del SAT también está puesta en las fundaciones privadas, a quienes aplicarán la misma estrategia que utilizaron con los grandes contribuyentes: revisiones a cinco de las mayores fundaciones privadas, ligadas a las grandes fortunas del país. De acuerdo con especialistas, el éxito en la recaudación mediante auditorías tiene su origen en procedimientos más efectivos y la coordinación de las áreas del SAT, aunque también son factores importantes la presión fiscal y el limitado acceso a tribunales que los contribuyentes han tenido por la pandemia. La jefa del SAT también resaltó que la tarea fiscalizadora del SAT no solamente se centra en el sector privado; por lo que anunció que se va a auditar fiscalmente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al conjunto de bancos públicos que forman la banca de desarrollo. Aunque adelantó que de los 627 grandes contribuyentes que revisaron en este año incluyen ya algunos de estos sectores mencionados, todavía faltan algunos sectores a los que no se ha auditado por completo, como el automotor y el acerero.
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