Raquel Buenrostro se reunió con representantes del CMN para discutir reactivación económica, conflictos con autoridades y evasión fiscal. El 25 de agosto, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se reunió con representantes del Consejo Mexicano de Negocios. Durante la reunión se tocaron varios temas como: intermediarios para procedimientos frente a la autoridad, corrupción, evasión fiscal y reactivación económica. https://twitter.com/SATMX/status/1298787127849889793

Por invitación del Consejo Mexicano de Negocios, el 25 de agosto de 2020, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y sus administradores generales, se reunieron con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, presidido por Antonio del Valle Perochena. El interés de la reunión fue intercambiar inquietudes y propuestas sobre la reactivación económica y las estrategias de recaudación. Durante la conversación se coincidió en que la responsabilidad social, tanto del sector privado como del gobierno federal, será fundamental en el objetivo común de que México supere los efectos de la pandemia de COVID-19. Asimismo, el SAT expresó que la intención de esta administración es garantizar la certeza jurídica de los actos que realiza la autoridad, así como el respeto irrestricto de los derechos que las leyes otorgan al contribuyente. También se precisaron los ejes rectores de la institución: Aumentar la recaudación; Bajar la evasión y la elusión fiscal, y Combatir la corrupción.

El SAT reiteró la disposición para establecer mecanismos claros de revisión y conciliación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con estas acciones los contribuyentes pueden evitar la contratación de intermediarios que en administraciones pasadas hacían uso del tráfico de influencias a fin de resolver los asuntos, o bien, cuyo propósito consistía en alargar los plazos de manera innecesaria con le objetivo de generar costos a su clientes y a la autoridad. En suma, en este primer encuentro, se generaron las condiciones óptimas para mantener un diálogo con compromiso de ambas partes para implementar mecanismos de actuación y de control que inhiban la evasión y la elusión fiscal y combatan la corrupción.