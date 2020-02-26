El ejército y la marina se unen a la cruzada del SAT contra quienes emitan facturas falsas. De acuerdo con Carlos Romero, Procurador Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya identi...

El ejército y la marina se unen a la cruzada del SAT contra quienes emitan facturas falsas. De acuerdo con Carlos Romero, Procurador Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya identificó a 8 mil empresas de facturas falsas. También detectó a 500 empresas que forman parte de redes de facturación. Según el funcionario, estas redes suelen empezar con una empresa que ofrece un servicio de subcontratación donde el patrón ahorrará en costos laborales. Después, crean otras empresas que emiten facturas falsas. Normalmente, este tipo de redes están conformadas por personas con pocos recursos y los domicilios fiscales no corresponden a una empresa real. Estas compañías dan de alta al trabajador. Por último, el trabajador se cambia constantemente entre empresas y se da de alta y de baja en el IMSS. Debido a las reformas penales fiscales, estos delitos son ahora considerados como amenazas a la seguridad nacional. Entre otras cosas, esto implica prisión preventiva oficiosa.

Ejército va por quienes emitan facturas falsas

El día de ayer, elementos del ejército y de la marina llevaron a cabo un operativo contra estas redes. Al final, lograron detener a cuatro integrantes de una red con más de 100 empresas factureras en Metepec, Estado de México. Los detenidos fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, se encontraron escrituras notariales y actas constitutivas de 100 empresas. También encontraron más de 500 mil pesos en efectivo, tarjetas bancarias, 67 teléfonos celulares, 5 laptops, una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, aproximadamente 300 dispositivos token y 200 identificaciones. Con información de Reforma.

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