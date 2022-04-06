Para presentar la declaración anual, los contribuyentes deben preparar lo que necesitarán. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que los contribuyentes ya pueden pres...

Para presentar la declaración anual, los contribuyentes deben preparar lo que necesitarán. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que los contribuyentes ya pueden presentar la declaración anual de personas físicas 2021. La fecha límite para que las personas físicas presenten su declaración anual es el 30 de abril. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, presentar la declaración anual con tiempo tiene beneficios como el obtener el saldo a favor que, en su caso, se genere, de forma expedita. Para estar preparado al momento de elaborar la declaración anual, en el artículo se exponen las siguientes recomendaciones:

Revisar sistemas e internet

Se recomienda revisar el acceso a internet y asegurarse de que el equipo despliegue correctamente el software en línea para elaborar la declaración: DeclaraSAT.

Declaraciones mensuales al día

Si se tiene la obligación de presentar pagos mensuales, y estos no se presentaron, se recomienda que se presenten en este momento, buscando evitar actos de fiscalización del SAT que pudieran generar multas y molestias.

Documentación para la declaración

Para presentar la declaración anual, Fiscalia indicó que se necesita la siguiente documentación:

Constancias

CFDI de nómina por los pagos por salarios percibidos durante el año.

Constancia o comprobantes de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS que, en su caso, procedan.

Constancias otorgadas por las instituciones de crédito por intereses percibidos, retenciones del ISR efectuadas durante el año.

Registros y documentación de operaciones

Registro de ingresos efectivamente cobrados en cada uno de los meses del año a declarar, separando el IVA correspondiente.

Registro de deducciones autorizadas identificando las que sean deducibles para el ISR.

Comprobantes fiscales de los gastos propios de la actividad realizados en el año.

Comprobantes que amparen las deducciones personales realizadas en el año.

Monto de deducciones por inversiones realizadas en el año por cada tipo de bien.

Información sobre préstamos, premios, donativos, herencias o legados y por enajenación de casa habitación, que se hayan obtenido en el año, ya que deben ser informados en la declaración anual.

Historial de pérdidas generadas en años anteriores por los diferentes tipos de ingresos (v.g. actividad empresarial o profesional, intereses, enajenación de bienes).

Asegurarse de que las deducciones que se pretendan realizar, cumplan con requisitos formales que establecen las diversas disposiciones.

Asegurarse de tener el soporte documental apropiado de todas las entradas de dinero, ya sea que se trate de ingresos o entradas de otra naturaleza, de forma que todas y cada una de ellas pueda soportarse adecuada y suficientemente.

Empresarios

Si se desarrolla una actividad empresarial se requiere tener los estados financieros de la actividad:

Estado de posición financiera (balance).

Estado de resultados.

Patrones

Quienes tengan trabajadores a su servicio, deberán contar con la siguiente información:

PTU pagada en ejercicio.

Cuotas de seguridad social pagadas durante el año.

Nóminas pagadas durante el año.

Firma electrónica o contraseña

Para el envío de la declaración es necesario contar con la contraseña o con la firma electrónica (e.firma), por lo que es necesario revisar que la contraseña funcione y que la e.firma esté vigente.

Cuenta bancaria

Se necesitará el número de CLABE de una cuenta bancaria, en caso de obtener un saldo a favor y optar por su devolución.

Devolución automática

Para efectos del programa de devolución automática del ISR de las personas físicas, la declaración debe ser presentada utilizando la firma electrónica e.firma cuando el saldo a favor sea superior a 150,000 pesos. Para los saldos inferiores a 150,000 pesos, se estará a lo siguiente: