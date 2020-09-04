Solamente seis de los 15 grandes contribuyentes señalados por deber 50 mil millones de pesos al SAT han pagado sus deudas: aún falta 36% de ese total por cubrir. A inicios de abril, el presidente A...

Solamente seis de los 15 grandes contribuyentes señalados por deber 50 mil millones de pesos al SAT han pagado sus deudas: aún falta 36% de ese total por cubrir. A inicios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes contribuyentes tenían adeudos conjuntos por más de 50 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En los meses siguientes, algunas grandes empresas empezaron a saldar sus deudas con el fisco. Hasta el momento seis de las 15 empresas ya saldaron sus cuentas de ISR, multas y recargos con el SAT. En total, estas seis empresas han pagado 32 mil millones de pesos; es decir, el 64% de los 50 mil millones de pesos que se adeudaban.

Estas son las empresas que ya pagaron:

FEMSA: 8,790 mil millones de pesos

América Móvil: 8,290 mil millones de pesos

Walmart: 8,079 mil millones de pesos

Fresnillo: 4,612 mil millones de pesos

Cervecería Modelo: 2 mil millones de pesos

IBM: 669 millones de pesos

Obviamente, no todas las empresas pagaron inmediatamente. Fuentes anónimas revelaron a El Financiero en junio que el acuerdo se dio después de que Walmex fue amenazada con cargos penales de fraude. Según estas fuentes, a principios de este año, el SAT presentó una denuncia penal ante fiscales federales en contra de la empresa.

Grandes contribuyentes ya preparan litigios

Algunas de las empresas en la lista se preparan para ir a corte contra el SAT. Alsea, José Cuervo, Grupo Herdez y Maxcom Telecomunicaciones tienen litigios con el SAT por un total de casi cinco mil millones de pesos. En el caso de Alsea, el fisco reclama un pago de 3,800 millones de pesos por la compra de Vips. Según los abogados de la empresa, el pago es improcedente porque se realizó en tiempo y forma. Actualmente, ya se presentaron los recursos de revocación ante las autoridades.

José Cuervo está siendo investigada por el SAT por operaciones entre 2011 y 2015. Según la empresa, 117 millones de pesos están en juego. Si al final el fisco decide que la empresa debe pagar, están listos para irse a litigios.

Grupo Herdez está en el proceso de conseguir amparos contra algunas resoluciones del SAT. Al final, el monto que están peleando es de 278 millones de pesos. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Grandes-empresas-32000-millones-de-pesos-por-impuestos-atrasados-20200903-0040.html

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