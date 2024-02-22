La plataforma del REPSE aún no está preparada para los trámites de renovación, pero las autoridades emitieron las reglas que normarán este proceso Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo p...

La plataforma del REPSE aún no está preparada para los trámites de renovación, pero las autoridades emitieron las reglas que normarán este proceso Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el proveedor tiene que contar con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). En 2024 será la primera vez se realizarán trámites de renovación en el REPSE. Esto se debe a que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la autorización obtenida deberá renovarse cada 3 años. La consultora Fiscalia indica que la plataforma del REPSE aún no está preparada para los trámites de renovación, pero señala que las autoridades emitieron las reglas que normarán este proceso. El 21 de febrero de 2024, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo que modifica el diverso por el que se dan a conocer las Disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”.

Calendarización para que los patrones realicen el trámite de registro

Fiscalia explicó que uno de los aspectos más relevantes del trámite de renovación, que merece especial atención, es la calendarización con la que los patrones deben realizar el trámite de registro. Lo anterior se debe a que únicamente podrán llevar a cabo su proceso de renovación en las fechas establecidas a continuación, pues una vez agotado dicho plazo, la plataforma de manera automática deshabilitará el módulo de renovación. Entonces, para la renovación del registro de las personas físicas o morales inscritas en el REPSE, la plataforma http://repse.stps.gob.mx habilitará un módulo denominado “Renovación de registro”, al cual se podrá ingresar únicamente durante el periodo definido, de conformidad con la vigencia de su aviso de registro. Esto será de acuerdo con el calendario siguiente:

Año de registro Mes de otorgamiento de registro Mes de renovación de ingreso 2021 Junio De marzo a mayo de 2024 Julio De abril a junio de 2024 Agosto De mayo a julio de 2024 Septiembre De junio a agosto de 2024 Octubre De julio a septiembre de 2024 Noviembre De agosto a octubre de 2024 Diciembre De septiembre a noviembre de 2024 2022 Enero De octubre a diciembre de 2024 Febrero De noviembre de 2024 a enero de 2025 Marzo De diciembre de 2024 a febrero de 2025 Abril De enero a marzo de 2025 Mayo De febrero a abril de 2025 Junio De marzo a mayo de 2025 Julio De abril a junio de 2025 Agosto De mayo a julio de 2025 Septiembre De junio a agosto de 2025 Octubre De julio a septiembre de 2025 Noviembre De agosto a octubre de 2025 Diciembre De septiembre a noviembre de 2025 2023 Enero De octubre a diciembre de 2025 Febrero De noviembre de 2025 a enero de 2026 Marzo De diciembre de 2025 a febrero de 2026 Abril De enero a marzo de 2026 Mayo De febrero a abril de 2026 Junio De marzo a mayo de 2026 Julio De abril a junio de 2026 Agosto De mayo a julio de 2026 Septiembre De junio a agosto de 2026 Octubre De julio a septiembre de 2026 Noviembre De agosto a octubre de 2026 Diciembre De septiembre a noviembre de 2026

En este contexto, Fiscalia considera que es de suma relevancia que los patrones identifiquen lo más pronto posible la fecha en que les corresponde realizar la renovación, para que estén en condiciones de hacerlo con tiempo y que cuenten con el tiempo suficiente para realizar cualquier corrección o cumplimiento pendiente de obligaciones que les pueda obstaculizar la obtención de la renovación. Porque para realizar este trámite se debe cumplir con los mismos requisitos y condiciones que los solicitados para el registro inicial.