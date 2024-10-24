El Buen Fin estimula el uso de pagos electrónicos y la formalización económica, con un sorteo que promete premios millonarios a consumidores y comercios participantes

El Buen Fin estimula el uso de pagos electrónicos y la formalización económica, con un sorteo que promete premios millonarios a consumidores y comercios participantes

El Sorteo El Buen Fin, que se celebrará el 13 de diciembre, busca incentivar la economía interna y fomentar la inclusión financiera, ofreciendo premios significativos a quienes utilicen medios de pago electrónicos en sus compras. El evento tiene un especial enfoque en apoyar a los pequeños comercios y consumidores con una gama amplia de premios.

Cómo Participar: Una guía para comerciantes y consumidores

Para los comercios, la participación está abierta a aquellos que hayan registrado ingresos de hasta cinco millones de pesos en 2023 y que se inscriban a través del portal oficial antes del 14 de noviembre. Los consumidores, por su parte, solo necesitan realizar compras con tarjetas de crédito o débito en comercios adheridos al programa, con transacciones mínimas de 250 pesos durante los días designados de noviembre.

Requisitos para participar en el Sorteo El Buen Fin

Comercios:

Deben haber reportado ingresos acumulables de hasta cinco millones de pesos en el ejercicio 2023.

Necesitan estar al corriente de sus obligaciones fiscales y contar con Opinión del cumplimiento positiva.

Deben tener Buzón Tributario activo y medios de contacto actualizados.

Contar con una Terminal Punto de Venta (TPV) activa, proporcionada por una institución bancaria participante.

Registrar al menos una venta de 250 pesos con tarjeta de débito o crédito participantes, durante el periodo del 15 al 18 de noviembre de 2024.

Consumidores (tarjetahabientes):

Realizar compras a partir de 250 pesos en comercios participantes.

Usar tarjetas de crédito o débito de bancos participantes para las compras.

Compras que no participan en el Sorteo El Buen Fin

Compras realizadas en comercios no registrados en el portal oficial elbuenfin.org.

Transacciones hechas con tarjetas emitidas en el extranjero.

Uso de tarjetas de crédito departamentales.

Pagos efectuados con tarjetas corporativas/empresariales.

Operaciones realizadas con tarjetas digitales o tokenizadas.

Compras de importe menor a 250 pesos.

Premios

El sorteo no es solo una oportunidad para estimular las ventas, sino también para premiar la lealtad y el cambio hacia transacciones más seguras y trazables. Los premios para los comercios pueden llegar hasta los 260 mil pesos, mientras que los consumidores pueden ganar hasta 250 mil pesos. Estos premios serán depositados directamente en las cuentas asociadas a las terminales punto de venta o a las tarjetas de débito/crédito usadas, garantizando una entrega rápida y segura del incentivo.

Premios del Sorteo El Buen Fin

Premios para comercios:

Un premio mayor de 260 mil pesos.

Múltiples premios menores de 20 mil pesos cada uno.

Premios para consumidores:

Un premio mayor de 250 mil pesos.

Múltiples premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos cada uno.

El impacto de El Buen Fin va más allá de los cuatro días de compras. Es una campaña que busca educar al público sobre los beneficios de la digitalización financiera y promover una economía más inclusiva y formal.

¿Cómo saber si ganaste?

Para verificar si resultaste ganador en el Sorteo El Buen Fin, podrás consultar la lista completa de ganadores a partir del 16 de diciembre de 2024 en la página oficial gob.mx/sorteoelbuenfin. Si necesitas más detalles o tienes alguna duda, puedes comunicarte con MarcaSAT llamando al 55 627 22 728, opción 6, disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del centro de México, excluyendo días no laborables. Además, puedes visitar el sitio específico del sorteo en Sorteo El Buen Fin 2024 (sat.gob.mx).