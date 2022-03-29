Los contribuyentes han reportado algunas problemáticas como rechazo por el nombre del receptor, complicaciones con el código postal, problemas con el sistema de facturación e incompatibilidad de lo...

Los contribuyentes han reportado algunas problemáticas como rechazo por el nombre del receptor, complicaciones con el código postal, problemas con el sistema de facturación e incompatibilidad de los sistemas. El 1 de enero entró en vigor una nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura, pero el uso obligatorio de este CFDI 4.0 iniciará el 1 de mayo.

Por ello, todas las empresas en el país deberán realizar su proceso de facturación con la nueva versión. Un punto importante que deben considerar los empleadores es que el referido código postal debe coincidir con el que el receptor del pago de nómina tiene en su registro federal de contribuyentes (RFC).

Complicaciones con las pymes

La obligatoriedad de la nueva versión implicará mayores problemas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), advirtió Mario Morales, socio de Impuestos de la firma BMTC-DFK, en entrevista con Reforma. Ademas, dijo que una problemática es el desconocimiento de las mipymes, que por lo general se centran más en temas operativos y dejan de lado los temas administrativos. Por otro lado, la firma Hooman, explicó a IDC online que, por la falta de un área especializada en nóminas o la asesoría de un especialistas en materia fiscal, más de 225,000 pequeñas y medianas empresas que operan en el país podrían enfrentar problemas para cumplir con el proceso de facturación con la versión 4.0 del CFDI.

“Regularmente las pymes no cuentan con un área especializada en nómina, mucho menos cuentan con un especialista en materia fiscal, por lo tanto, siempre es recomendable que este tipo de empresas busquen la ayuda de empresas expertas en temas laborales y que a su vez estos despachos cuenten con especialistas calificados en materia fiscal”, advirtió la socia directora de Hooman, Aída Cruz.

De acuerdo con Morales, muchas micro y pequeñas empresas aún no estarán listas o enteradas de cómo emitir los nuevos CFDIs para la fecha límite de emisión. "Aunque los cambios les aplican a todos los contribuyentes, normalmente estos cambios tienden a afectar en mayor medida a los micro y pequeños empresarios por la carga administrativa que en principio lleva cualquier modificación", señaló a Reforma.

Ya han reportado complicaciones

Como reportamos en El Contribuyente, desde que entró en vigor la versión 4.0, se advirtieron algunas complicaciones relacionadas con nuevos requisitos para la emisión del CFDI 4.0. Se trata de la validación de algunos datos del receptor, que deben coincidir al 100% con la información plasmada en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Además, a dos semanas de la entrada en vigor del CFDI 4.0, hubo contribuyentes que empezaron a usar la emisión de este nuevo comprobante. Sobre todo, los que generan sus comprobantes a través del sitio de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que cuenta con la herramienta para emitir la nueva versión del comprobante. Sin embargo, de acuerdo con un artículo de Fiscalía, algunas problemáticas que tuvieron los contribuyentes fueron rechazo por el nombre del receptor, complicaciones con el código postal, problemas con el sistema de facturación e incompatibilidad de los sistemas.