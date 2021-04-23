Una propuesta del presidente estadunidense podría aumentar los impuestos a ganancias de capital para quienes ganen más de un millón de dólares. La próxima semana, el presidente de Estados Unidos, J...

Una propuesta del presidente estadunidense podría aumentar los impuestos a ganancias de capital para quienes ganen más de un millón de dólares. La próxima semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentará un plan para aumentar impuestos a los más ricos. Aunque todavía nada es oficial, se ha dicho que la meta de recaudación es de un billón de dólares y que se usarán para programas de cuidados infantiles, educación universal preescolar y licencia remunerada para trabajadores. Al parecer, estas son las propuestas:

aumentar la tasa máxima marginal del impuesto sobre la renta de 37% a 39.6%;

además, se duplicará la tasa de impuesto a ganancias de capital para llegar también a 39.6% para quienes ganen más de un millón de dólares. La tasa actual es de 20%.

La próxima semana, Biden dará un discurso ante el Congreso sobre su “Plan para las Familias Estadounidenses”; lo más probable es que dé a conocer los aumentos en este discurso. Aunque por el momento se trata únicamente de rumores, ya tuvo consecuencias en Wall Street. El índice S&P 500 tuvo una caída de 1% después de que se diera a conocer el primer reporte. Esta es la caída más grande en un mes. El discurso de Biden se dará el próximo 28 de abril. Sin embargo, el Congreso todavía debe aprobar las medidas, lo cual podría ser difícil ya que actualmente está muy dividido. Con información de Forbes https://www.forbes.com.mx/mundo-biden-propondra-subir-impuesto-ganancia-capital-pagar-guarderias-fuentes/

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