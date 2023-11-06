Los donativos que se otorgan a los contribuyentes, normalmente se consideran ingresos acumulables, pero para los damnificados de Acapulco no será así El 30 de octubre, la Secretaría de Hacienda publicó un decreto con beneficios fiscales para tratar de impulsar la reconstrucción y rehabilitación de Acapulco luego del paso del huracán “Otis”. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, entre los beneficios hay algunos beneficios para facilitar las donaciones.

Beneficio para facilitar la donación destinada a la reconstrucción de casas

En entrevista con El Contribuyente, la especialista indicó que las personas que viven en las zonas afectadas y que reciban donativos para poder reparar o reconstruir sus casas, no los sumarán a sus ingresos, para que no tengan que pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) por esos apoyos. Ríos Hernández señaló que los donativos que se otorgan a los contribuyentes, normalmente se consideran ingresos acumulable. Es decir, se toman en cuenta como parte de la base para calcular el ISR. Pero dijo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no considerará que son ingresos acumulables los apoyos que se reciban de donatarias o fundaciones, siempre y cuando estén destinados a la rehabilitación o reconstrucción de viviendas.

Donatarias que no tienen como fin apoyar en desastres naturales pueden ayudar

Además, la contadora indicó que las donatarias autorizadas que no tienen como fin apoyar en desastres naturales, van a poder apoyar sin tener que hacer alguna modificación ante el SAT. Lo anterior se debe a que la autoridad fiscal considerará que están cumpliendo con los requisitos.

Posibilidad para deducir de manera inmediata la compra de activo fijo

La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que otro beneficio consiste en la posibilidad para personas físicas o morales de deducir de manera inmediata y al 100% la compra de bienes de activo fijo, nuevos o usados, para reconstruir, reponer o rehabilitar las zonas afectadas y sus bienes. Lo que compren de aquí hasta el 31 de diciembre lo van a poder deducir al 100 por ciento. Por ejemplo, si una empresa tenía un equipo de cómputo y se le echó a perder, si compra uno nuevo o usado, lo podrá deducir al 100 por ciento de manera inmediata. La especialista indicó que normalmente, la deducción de un equipo de cómputo nuevo sería del 25% anual. Pero ahora les van a dejar que deduzcan todo, al 100% en el mismo 2023. "Si el equipo de computo costó 20,000 pesos, sólo se podrían deducir 5,000 pesos por año, proporcionado a los meses de uso, pero con el beneficio se podrá deducir todo en 2023", explicó. Por eso, Ríos Hernández recomendó a los contribuyentes aprovechar los beneficios del decreto, y que estén al pendiente de las reglas y nuevos apoyos que publique la autoridad. Puedes ver el decreto que publicó la Secretaría de Hacienda aquí / Fecha de publicación: 30 de octubre de 2023.