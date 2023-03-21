Las personas físicas obligadas a presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 deben hacerlo en abril Cada año se presenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones anuales de personas físicas y de personas morales. Pero ¿qué es y para qué sirve la declaración anual? De acuerdo con Juan Edgardo Beltrán Ávila, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, se trata de una obligación que está dentro de la ley. En entrevista con El Contribuyente, el especialista dijo que la declaración anual sirve para que las personas físicas y morales presenten a la autoridad fiscal la información de sus ingresos, deducciones, retenciones, así como sus pagos provisionales, a través del portal del SAT. Las personas morales deben presentan la declaración anual en marzo y las físicas en abril. La contribución que se calcula y entera con la declaración anual es el Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio inmediato anterior. Es decir, en 2023 se presenta la información de 2022. En caso de que presentar la declaración anual les salga saldo a favor, los contribuyentes pueden solicitar la devolución del impuestos y la autoridad les depositará el dinero en la cuenta bancaria que esté registrada.

Ya está disponible el simulador

El pasado 17 de marzo, el SAT habilitó el simulador de la declaración anual de personas físicas para 2022. Los contribuyentes podrán acceder al simulador desde el apartado de “Personas” y seleccionar “Declaraciones/Anuales” para acceder al aplicativo. Para utilizar el simulador, los contribuyentes deberán autenticarse con sus datos personales, ingresando su RFC y contraseña o su e-firma vigente. Una vez dentro, el simulador del SAT contiene la información precargada de los ingresos, deducciones personales, pagos provisionales, entre otros. Con el simulador del SAT, los contribuyentes pueden anticipar el resultado de su declaración anual y, en su caso, hacer ajustes para evitar errores o posibles inconsistencias.