En los primeros seis meses del año, el SAT recaudó 15% más del total de 2019 por concepto de auditorías. ¿A qué se debe su récord de recaudación por auditorías? En los primeros seis meses del año, ...

En los primeros seis meses del año, el SAT recaudó 15% más del total de 2019 por concepto de auditorías. ¿A qué se debe su récord de recaudación por auditorías? En los primeros seis meses del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 269 mil millones de pesos por auditorías a nivel federal en el primer semestre de 2020. Esto representa un aumento de 15.4% frente a los 233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019 y un crecimiento de 177% respecto al primer semestre de 2019 . Además, es un nuevo récord de recaudación para las auditorías. Durante el primer semestre de 2019, el fisco consiguió 94 mil millones de pesos por este concepto; en 2018, el monto fue de 86 mil millones de pesos para ese periodo. Desde el año 2000, cuando estos reportes se hicieron públicos, no se ha conseguido una recaudación así en un semestre. El desempeño del SAT se debe a una combinación de varios factores. Por un lado, la autoridad dice los resultados vienen de procedimientos más efectivos y la coordinación de sus áreas. Por el otro, algunos especialistas argumentan más presión fiscal y un acceso limitado a tribunales por la pandemia.

Aumento de recaudación no implica más auditorías

Uno de los puntos más importantes de este récord es que el SAT no ha aumentado tanto el número de auditorías. En el periodo, el fisco realizó 36 mil de estos procedimientos. En cambio, en el primer semestre de 2019, llevó a cabo 29 mil. Entonces, el aumento de recaudación no se debe a un aumento excesivo de procedimientos.

Procedimientos más efectivos

De acuerdo con el fisco, todo se debe a una mejor efectividad. Con esto se refiere a que, actualmente, el 97% de las auditorías terminan en alguna observación de la autoridad; es decir, cada procedimiento consigue más resultados. Al final, todo esto significa que por cada peso que el SAT invierte en auditorías, recibe 144 pesos. Además, el SAT también dijo que el incremento se debe a la mayor coordinación de las distintas áreas. Con esto, se optimiza el uso de herramientas, información y recursos del fisco.

Contribuyentes no tuvieron acceso a tribunales

Aunque en este sentido, algunos especialistas han dicho que el incremento se debe a una falta de mecanismos de defensa de los contribuyentes. De acuerdo con Guillermo Mendieta, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), el SAT incrementó la presión fiscal en este periodo. Así, en este primer semestre, varias dependencias del SAT como las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal, de Grandes Contribuyentes, Auditoría de Comercio Exterior, de Hidrocarburos y de Recaudación llevaron a cabo las auditorías. Por otro lado, Mendieta dijo que los contribuyentes no han tenido acceso a tribuales. Debido a la pandemia, varios de ellos se quedaron sin medios de defensa desde marzo. Así, perdieron la oportunidad de litigar las auditorías del fisco. Con información de Dinero en Imagen y Luces del Siglo https://www.dineroenimagen.com/economia/record-de-recursos-por-fiscalizacion-durante-el-segundo-trimestre/125415 htps://lucesdelsiglo.com/2020/08/03/arremete-sat-cobra-177-mas-con-auditorias-negocios/

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