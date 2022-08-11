Si recibes depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos en una cuenta bancaria y éstos no provienen de un empleo, el fisco puede emprender una investigación para averiguar cuál es el origen del dinero Si una persona mayor de 18 años que no está dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) recibe depósitos en efectivo que superan los 15,000 pesos en una cuenta bancaria y éstos no provienen de un empleo, como por ejemplo, apoyo económico de sus padres para sus estudios, el fisco puede emprender una investigación para averiguar cuál es el origen del dinero. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación todas las personas que tengan una cuenta en la que reciban depósitos deben inscribirse en el RFC, pues los bancos deben proporcionar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la información sobre la procedencia del dinero y el tarjetahabiente en cuestión puede ser citado para dar explicación a esto. Cabe resaltar que, en caso de que se compruebe que los ingresos no son provenientes de alguna actividad laboral, no se cobrará impuestos.

¿Cuándo le debo pagar impuestos al SAT si no cuento con RFC?

Sólo cuando la suma de todos los depósitos que reciba una persona durante un año superen el 1 millón 804 mil pesos, y la persona que los recibe no cuenta con RFC, son ingresos "por los que se deben pagar contribuciones", especifica el artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. "Se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya suma sea superior a $1,804,010.00 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones", establece el artículo 59. Asimismo, cualquier persona que no cuente con RFC pero considere que tiene adeudos con el SAT, debe solicitar el formato para pago de contribuciones federales (línea de captura) en caso de que cuenta con una resolución de créditos fiscales determinados y no se encuentre inscrito en el RFC. Para ello, deberá ingresar al siguiente enlace https://www.sat.gob.mx/tramites/73981/consulta-y-paga-tus-adeudos-fiscales-si-no-estas-inscrito-al-rfc y seguir los pasos indicados ya sea que se quiera realizar el trámite en línea o de forma presencial.