Raquel Buenrostro reveló que actualmente el SAT tiene 15 casos contra Grupo Salinas por el pago de impuestos. Esta semana se dio a conocer que Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tiene actualmente 15 casos abiertos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En entrevista con El País, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que Grupo Salinas es una de las empresas que más se ha negado a ponerse al corriente con el fisco. De acuerdo con Buenrostro, los abogados de Salinas Pliego deciden mandar todos los casos a tribunales en lugar de llegar a acuerdos con el SAT. Hay que destacar que el empresario es uno de los asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, Salinas Pliego ha sido uno de los empresarios más beneficiados por el actual régimen lopezobradorista: pasó de ser el quinto hombre más rico de México a ser el segundo, sólo por debajo de Carlos Slim. Desde que inició la administración de López Obrador, el SAT se ha enfocado en aumentar la recaudación mediante la fiscalización de los grandes contribuyentes. Entre enero y agosto de este año, el fisco obtuvo de ellos más de 155 mil 194 millones de pesos. En el mismo periodo, varios contribuyentes han puesto su situación al corriente con Hacienda. Estos son los que han saldado adeudos con el SAT:

FEMSA ha pagado 8 mil 790 millones de pesos.

América Móvil 8 mil 290 millones de pesos.

Walmart 8 mil millones de pesos.

Grupo Modelo 2 mil millones de pesos.

IBM 669 millones de pesos.

En este sentido, Buenrostro destacó que México solamente recibe 16% de sus ingresos por impuestos. Este es uno de los porcentajes más bajos de la OCDE. Además, dijo que en México el 0.2% de las empresas es responsable del 51% de la recaudación total. Por todo esto, los esfuerzos de Buenrostro se han enfocado en este tipo de contribuyentes.

Presidente de Morena pide a Slim y a Salinas Pliego pagar más impuestos

En julio de este año, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, mediante un comunicado de prensa, exhortó a los multimillonarios mexicanos, como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, entre otros, a que se unan al movimiento denominado “millonarios por la humanidad”. Con ello, expresó su compromiso por fortalecer la progresividad del sistema tributario mexicano ante la crisis económica derivada por la coyuntura actual del virus COVID-19. Ramírez Cuéllar se refirió a la carta dada a conocer por OXFAM Internacional, donde 83 millonarios procedentes de siete países señalaron la necesidad de que los gobiernos cobren más impuestos a las grandes fortunas de forma inmediata, sustancial y permanente. Con información de El País https://elpais.com/mexico/2020-10-05/la-mananera-es-la-mejor-oficina-de-recaudacion.html

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