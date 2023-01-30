Las personas morales tienen la obligación de realizar la modificación o incorporación de socios, accionistas y asociados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la Guí...

Las personas morales tienen la obligación de realizar la modificación o incorporación de socios, accionistas y asociados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la Guía para la presentación del aviso de relaciones de socios, accionistas, asociados y representantes legales. Se trata de un documento en el que se explica cómo usar el aplicativo para presentar el aviso de actualización de socios o accionistas. Lo anterior se debe a la obligación de realizar la modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral.

Pasos para acceder al sistema y enviar el aviso

Para ingresar al sistema y enviar el aviso, se deben de seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal del SAT En el menú superior selecciona la modalidad de Empresa Elige en el apartado "Trámites del RFC" la opción "Actualiza la información de socios o accionistas" en donde podrás visualizar la información general referente a la actualización Selecciona el botón "Iniciar" para actualizar a los socios, accionistas, asociados y/o representantes legales Ingresa los datos de tu e-firma Llena los datos solicitados en el formulario y confirma la información Obtén tu acuse de recepción y da clic en el botón "Finalizar".

En la guía se sugiere utilizar el navegador Firefox 94.0.1 o superior, así como configurar el mismo para permitir el uso de ventanas emergentes. Puedes descargar la Guía para la presentación del aviso de relaciones de socios, accionistas, asociados y representantes legales aquí / Fecha de publicación: enero de 2023.