En México hay 162 plataformas digitales extranjeras dadas de alta en el RFC, de las cuales 23 se inscribieron este año

En México hay 162 plataformas digitales extranjeras dadas de alta en el RFC, de las cuales 23 se inscribieron este año

La reforma fiscal 2020 estableció nuevas regulaciones a las disposiciones tributarias para que las plataformas digitales extranjeras pagaran impuestos. Entre las nuevas obligaciones que tienen que cumplir está el tener un representante legal en el país, lo que obstaculiza su registro ante el fisco.

"Se les pide un representante legal en México y es complicado que alguien acepte porque se vuelve responsable solidario en temas fiscales", dijo Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Lo anterior significa que en caso de incumplimientos fiscales de las plataformas, el representante se vería afectado, según señala Reforma.

Requisitos ante el SAT

Cabe destacar que el artículo 16 de la Ley del IVA señala que, tratándose de los servicios digitales prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, se considera que prestan sus servicios en territorio nacional si el receptor también se encuentra en el país.

De acuerdo con la ley, las plataformas digitales extranjeras deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Ofertar y cobrar con el precio de sus servicios digitales el IVA correspondiente.

Proporcionar al SAT la información sobre el número de servicios u operaciones realizadas en cada mes de calendario con los receptores ubicados en territorio nacional que reciban sus servicios, clasificadas por tipo de servicios u operaciones y su precio, así como el número de los receptores mencionados, y mantener los registros base de la información presentada.

Calcular en cada mes de calendario el IVA correspondiente, aplicando la tasa del 16 % a las contraprestaciones efectivamente cobradas y efectuar su pago mediante declaración electrónica.

Emitir y enviar vía electrónica a los receptores de los servicios digitales en territorio nacional, los comprobantes correspondientes al pago de las contraprestaciones con el impuesto trasladado.

Designar ante el SAT un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para efectos de notificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales, y tramitar su firma electrónica avanzada.

Complicaciones para registrarse ante el SAT

Isabel Albo, socia del despacho GLZ Abogados y especialista en consultoría en derecho fiscal, señaló a Reforma que el requisito de representante legal provoca que las plataformas no terminen su registro en el RFC. "Hay muchas plataformas que están a la mitad del proceso y no lo han terminado, eso no lleva a que existan pocas plataformas digitales", expresó. A lo anterior se suma que un gran número de empresas aún desconoce que el SAT establece que deben enterar el IVA que cobran. En México hay 162 plataformas digitales extranjeras dadas de alta en el RFC, de las cuales 23 se inscribieron este año.