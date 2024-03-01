Los patrones debían presentar la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo al Instituto Mexicano del Seguro Social Cada año los patrones deben presentar la declaración anual de la prima de riesgos de trabajo. Para hacer lo anterior, las empresas deben revisar su siniestralidad para determinar si permanecen con la misma prima del seguro de riesgo de trabajo del Seguro Social, o si ésta disminuye o si aumenta. Dicha obligación se establece en el Artículo 74 de la Ley del Seguro Social (LSS) y de Artículo 32 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF). De acuerdo con Fiscalia, el 29 de febrero de 2024 venció el plazo para que los patrones presenten la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Lo anterior se debe a que los patrones deben presentar al IMSS la declaración anual de la prima de riesgo durante el mes de febrero del año siguiente a aquél por el que se determine la siniestralidad. La obligación mencionada la establece el Artículo 32, fracción V, del RACERF. Fiscalia indicó que el 29 de febrero de 2024 es jueves, por lo que este es el día que vencía dicha obligación.