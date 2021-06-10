La UIF y el SAT habían señalado que el incremento en el uso de efectivo podía estar relacionado a delitos como la compra de votos. El 11 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicaron la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante los Procesos Electorales. En el texto se menciona que uno de los puntos a vigilar es el uso de efectivo durante las campañas electorales. Según Santiago Nieto, titular de la UIF, durante estas fechas su uso incrementa en 6%. Esto puede deberse a ilícitos como la compra de votos. Según informa el Banco de México, antes de las elecciones intermedias celebradas el pasado domingo 6 de junio, la demanda de efectivo registró un incremento de 5 mil 222 millones de pesos. Al cierre de la semana que terminó el 4 de junio de 2021, la base monetaria, constituida por todo el dinero en circulación, fue de 2 billones 153 mil 540 millones de pesos. Esta cifra significa un incremento de 296 mil 77 millones de pesos en comparación a la misma fecha del año anterior. Esto es una variación anual de 15.9%. El incremento de la demanda de efectivo al cierre de la semana anterior, la que terminó el 28 de mayo de 2021, fue de 2 mil 537 millones de pesos. En las seis semanas anteriores hubo incrementos en la circulación de dinero en efectivo en dos ocasiones. En la semana que cerró el 30 de abril, hubo un incremento de 18 mil 498 millones de pesos. También en la que terminó el 14 de mayo incrementó el efectivo en circulación. En esa ocasión el aumento fue de un monto de 12 mil 355 millones de pesos.

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