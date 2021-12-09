De 13.6 millones de personas en 2017, a 36 millones a finales de 2020, el crédito digitalaumentó un 61% en México, demostrando que es la herramienta financiera clave para la industria. Lo anterior, debido a que el crédito digital es una novedosa forma de obtener dinero prestado desde la comodidad de casa, o realmente desde cualquier lugar, a cualquier hora, teniendo un dispositivo con internet disponible. Es aprobado en minutos o el mismo día para disponer de recursos al momento. Lo que convierte al crédito digital en una opción sencilla y rápida, en tiempos donde la transformación digital tiene más presencia que nunca. El crecimiento del crédito digital en México Tan solo a finales del 2020, 36 millones de personas ya contaban con un crédito digital a su disposición y se espera que para 2023, la pausa o disminución que hubo en ellos por la pandemia, se reactive “gracias a los altos niveles de liquidez, inversiones y capital”. Por otro lado, dependiendo de lo que la demanda exija y de lo que las empresas y los consumidores soliciten, de acuerdo con una nota de Deloitte, con la Asociación de Bancos de México; faltarían dos años para presenciar un crecimiento considerable en el otorgamiento de créditos, y eso más que nada, no por una falta de apetito de riesgo de los bancos, si no, por una falta de demanda. En el país mexicano, el crecimiento del crédito digital llegó debido a una demanda por servicios financieros vanguardistas como los de otras partes del mundo. Las instituciones innovaron y se digitalizaron para complacer las necesidades de sus clientes y atraer a nuevos. Sus nuevas herramientas demostraron ser fundamentales y la era digital bancaria continúa transformándose día a día para abarcar mercado. Debido al crecimiento del crédito digital, la infraestructura bancaria es regulada en México por la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), respaldada por instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que trabajan por blindar las operaciones y garantizar la seguridad del dinero digital de los usuarios. Todos los bancos tienen su propia infraestructura de seguridad, trabajando de la mano con la Asociación de Bancos de México para proteger las operaciones bancarias. Así mismo, el Banco de México en conjunto con otras autoridades financieras, ha desarrollado una estrategia para prevenir los riesgos cibernéticos y vigilar de cerca que los procedimientos sean seguros y resguarden la información y recursos de los clientes. Fue 2020 el año que presenció la aceleración del crédito digital, gracias a la transformación digital. Las expectativas es que en los próximos años, el primero aumente y en gran parte, por las ventajas que ofrece. 5 ventajas de solicitar un crédito digital En una era que no desconoce la digitalización, el sector financiero trabaja arduamente para continuar creando herramientas que beneficien a sus usuarios, donde la optimización de tiempo y la seguridad sean los principales atractivos. Tenerlo todo en la palma de la mano es práctico, pero a la vez, los clientes buscan marcas innovadoras que ofrezcan ventajas diferenciadoras, siendo una de ellas, un crédito digital que abarque más de las necesidades base, y que ofrezca una experiencia sin dificultades. Por lo anterior, sí existen tipos de crédito digital que ofrecen mayores beneficios que otros. Algunos de los más importantes, siendo los siguientes cinco:

Desde un dispositivo móvil y gracias a la tecnología, el proceso de solicitud de un crédito digital, hasta el proceso de ya siendo un cliente, es sencillo y rápido, contando con procedimientos de seguridad altos para la protección de los usuarios. Los documentos y papeles se digitalizan, permitiendo que haya menores incoherencias, así como errores humanos en cuanto la información del crédito digital. El proceso de solicitud de un crédito digital permite optimizar tiempos. Es eficiente y su tiempo de respuesta es rápido, lo que le facilita el día a día a los clientes, pudiendo realizar operaciones financieras en cualquier momento, a cualquier hora. Un crédito digital fideliza al usuario. Es decir, lo convierte en un cliente permanente gracias a las ventajas ofrecidas como evitar largas filas o ser atendido en minutos. El consumo de papel se reduce notablemente, permitiendo ser un apoyo para la conservación del medio ambiente.

¿Cómo es el proceso para pedir un crédito digital? Dependiendo de la institución financiera, existen diferentes formas de realizar una solicitud de un crédito digital. La documentación básica suele ser la siguiente:

Identificación oficial

RFC

Revisión o no, del Buró de Crédito

Completar formularios con datos personales como nombre completo, lugar de residencia, empleo, etc.

Lo importante a destacar de la solicitud de un crédito digital es que su aprobación es rápida, tardando solo unos minutos su verificación, la información solicitada se introduce a la plataforma tomando simples fotografías con la cámara del dispositivo móvil, y que es un proceso que se puede realizar en cualquier lugar, a cualquier momento.