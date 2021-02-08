Los empresarios del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador deben miles de millones de pesos al fisco. En los últimos meses, las empresas de dos integrantes del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido protagonistas en varios conflictos con las autoridades fiscales. Se trata de Interjet de Miguel Alemán Magnani y Grupo Elektra de Ricardo Salinas Pliego.

Las deudas fiscales de Elektra

A finales del año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) desestimó una impugnación de Grupo Elektra, por la cual deberá pagar 1,431 millones de pesos en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esa fue la tercera vez en 2020 que el TFJA dio un golpe de este tipo al grupo de Ricardo Salinas. El 14 y 21 de octubre la autoridad señaló que la compañía debería pagar dos créditos fiscales de hace más de 10 años. En total, la empresa debe cerca de 21 mil millones de pesos en impuestos. El 28 de enero de este año, la Sala Superior del TFJA desestimó el juicio de nulidad de Elektra para impugnar otra resolución del SAT donde se determinó que la empresa debe 4,916 millones de pesos por ISR omitido en 2011. La semana pasada, Raquel Buenrostro reveló que las empresas de Salinas deben cerca de 32 mil millones de pesos al fisco en montos históricos que todavía deben actualizarse al valor actual.

Los problemas de Interjet

El 8 de enero de este año, el sindicato de trabajadores de Interjet entró en huelga por la falta de pago de salarios. De acuerdo con la empresa, las deudas con el fisco le impidieron manejar su nómina y pagar a los empleados. Sin embargo, el SAT publicó un comunicado para rechazar que debido a la intervención de caja implementada por la autoridad fiscal respecto a Interjet, la aerolínea mexicana sea incapaz de pagar la nómina de sus trabajadores. Desde octubre del año pasado, la empresa tiene un adeudo de casi tres mil millones de pesos con el SAT. Ese mes, el fisco embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de Interjet. Además, debe otros dos mil millones de pesos por otras cuestiones. A finales del año pasado, se dio a conocer que la familia de Miguel Alemán vendió el 90% de la empresa a Alejandro del Valle. Sin embargo, aunque ya no sean dueños de la empresa, la familia de Miguel Alemán todavía es responsable por los temas fiscales que se dieron antes de la venta.

Consecuencias penales

Como explica Mario Maldonado en su columna de El Universal, ambos empresarios podrían enfrentar problemas penales por sus deudas con el fisco. Durante 2020, varias empresas como EMSA, Walmart, IBM y Alsea pagaron deudas de miles de millones de pesos al SAT. En junio, fuentes anónimas revelaron que el acuerdo de Walmex, por ejemplo, se dio después de que la empresa fue amenazada con cargos penales de fraude. Así, a principios de este año, el SAT presentó una denuncia penal ante fiscales federales en contra de la empresa. Esta estrategia del gobierno federal despertó inquietudes en otras empresas. Así, después de que se dio a conocer el acuerdo, FEMSA llegó a acuerdos similares por más de 8 mil millones de pesos para no ir a la Corte. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/sat-y-procuraduria-van-contra-aleman-y-salinas

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