La prórroga para el uso obligatorio del CFDI 4.0 generó dudas relacionadas con el uso del complemento carta porte.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente anunció una ampliación del periodo de transición de la versión 3.3 a la 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Debido a lo anterior, la fecha límite para el uso obligatorio del CFDI 4.0 se recorrerá del 1 de mayo al 1 de julio de 2022. Con la prórroga también se ampliará el plazo para el inicio del uso de la Constancia de Retenciones e Información de Pagos (CRIP) versión 2.0, el Complemento para Recepción de Pagos (CRP) versión 2.0, y el Complemento de Nómina 1.2 en su Revisión 'C', también a partir del 1 de julio de 2022.

Dudas relacionadas con el uso del complemento carta de porte

La prórroga a otros complementos y constancias generó algunas dudas relacionadas con el uso del complemento carta porte. El uso obligatorio del complemento carta porte inició el 1 de enero de 2022, y existe un período en el que su incorrecta emisión no se considera infracción, que es hasta el 31 de marzo de 2022. En este contexto, Fiscalía aclaró que no hay prórroga para el uso obligatorio o el uso correcto del complemento carta porte. Además, recordó que la facilidad para que la incorrecta emisión del complemento no se considere infracción, se estableció en el artículo Cuadragésimo Séptimo Transitorio de la RMF para 2022, y señaló que esta disposición no ha sido modificada. Por eso, indicó que la obligación del uso correcto del complemento carta porte continúa previsto para el 1 de abril de 2022.