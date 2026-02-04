UMA 2026: actualización en febrero. Nuevos valores, impacto en Subsidio para Empleo, pasos para actualizar nómina. Guía para empresas. Enero termina y llega febrero 2026. Es momento crítico para la...

UMA 2026: actualización en febrero. Nuevos valores, impacto en Subsidio para Empleo, pasos para actualizar nómina. Guía para empresas. Enero termina y llega febrero 2026. Es momento crítico para las nóminas. A partir del 1 de febrero, ya no se usa la UMA 2025. Entra en vigor la UMA 2026. Si tu empresa no actualiza el valor en el sistema de nómina antes de esa fecha, los cálculos serán incorrectos durante todo el mes. Y eso impacta directamente en lo que reciben tus trabajadores. Este cambio no ocurre en enero. Ocurre en febrero. Es diferente a otros ajustes fiscales que suceden en años nuevos. La UMA es especial. Y muchas empresas se pierden en ese detalle.

¿Por qué importa la UMA?

La UMA (Unidad de Medida y Actualización) es un valor que el INEGI publica cada año. Se usa para calcular muchísimas cosas en nómina y fiscalidad: multas, sanciones, límites de ingresos, deducciones, y lo más importante para nómina mensual: el Subsidio para el Empleo. El Subsidio para el Empleo es descuento que resta de impuestos del trabajador. Si el valor de la UMA está mal, el subsidio está mal. Y si el subsidio está mal, el neto que recibe el trabajador es incorrecto. No es error cosmético. Es error que afecta directamente el pago.

¿Cuándo entra la UMA 2026?

El INEGI publicó los nuevos valores el 9 de enero de 2026. Entran en vigor el 1 de febrero de 2026. La clave está aquí: enero 2026 es el último mes que usa UMA 2025. Febrero en adelante, todo el año, es UMA 2026. Los nuevos valores son:

UMA diaria: $117.31

$117.31 UMA mensual: $3,566.22

$3,566.22 UMA anual: $42,794.64

Estos valores reemplazan completamente los de 2025.

¿Qué cambia en el Subsidio para el Empleo?

El Subsidio para el Empleo se recalcula con la nueva UMA. El decreto publicado el 31 de diciembre de 2025 estableció claramente:

Enero 2026: Subsidio con UMA 2025 = monto específico

Subsidio con UMA 2025 = monto específico Febrero a diciembre 2026: Subsidio con UMA 2026 = monto ligeramente menor

¿Significa que todos los trabajadores pierden subsidio? No exactamente. Significa que hay cambio administrativo que refleja la actualización de la UMA. Es cambio que está planificado en la ley. El punto es: tu sistema de nómina debe reflejar ese cambio automáticamente en febrero. Si no lo hace, habrá inconsistencia entre el subsidio de enero y el de febrero que levantará preguntas.

¿Qué sucede si no se actualiza en febrero?

Si seguís usando UMA 2025 en febrero cuando debería ser UMA 2026, aparecerán problemas:

Error en Subsidio para el Empleo: Se calcula con base equivocada

Se calcula con base equivocada Diferencias en recibos: Los importes netos de trabajadores serán inexactos

Los importes netos de trabajadores serán inexactos Acumulación de error: Cada mes que pasa con UMA vieja suma más diferencia

Cada mes que pasa con UMA vieja suma más diferencia Complicaciones posteriores: Cuando descubras el error, hay que ajustar meses atrás. Eso complica nómina y relación con empleados

Cuando descubras el error, hay que ajustar meses atrás. Eso complica nómina y relación con empleados Riesgo en auditoría: Si el SAT audita, verá que usaste UMA incorrecta. Aunque sea error sin intención, debe corregirse

La diferencia individual por mes puede parecer pequeña. Pero multiplicada por número de empleados y meses, se acumula rápidamente.

Qué debes hacer ahora (antes de febrero)

Paso 1: Verifica tu software de nómina ¿Tu sistema actualiza UMA automáticamente? Algunos softwares lo hacen. Otros requieren que ingreses el valor manualmente. Contacta a tu proveedor de software y pregunta explícitamente: "¿La nueva UMA 2026 ya está incorporada en el sistema?" Paso 2: Si es actualización manual, haz la carga ya Si tu sistema requiere ingreso manual, ingresa los nuevos valores ahora. No esperes a febrero. Ingresa, prueba que funciona, asegúrate de que la nómina de febrero calcula correctamente. Paso 3: Comunica con tu contador o encargado de nómina Si tienes contador externo, notifícale que debe revisar que los valores están actualizados en su sistema también. Si tienes equipo interno de nómina, comparte esta información. Asegúrate de que todos saben que febrero requiere cambio. Paso 4: Simula una nómina de febrero Antes de que termine enero, corre simulación de nómina de febrero con los nuevos valores. Compara con enero. Verifica que los cambios sean coherentes. Si algo se ve raro, investiga. Paso 5: Prueba con un empleado antes de masivo Calcula nómina de febrero para un empleado, revisa línea por línea, asegúrate de que está correcta. Luego procesa el resto.

El riesgo de postergar

Muchas empresas descubren el problema en marzo o abril. Es decir, ya pasaron 1 o 2 meses con cálculos incorrectos. Para ese momento:

Tuviste que recalcular dos nóminas

Hiciste ajustes a trabajadores después del hecho (impopular)

Generaste paperwork adicional

Quizás creaste inconsistencias fiscales

Postergar el cambio de UMA de febrero es postergar un problema que será más difícil de resolver después.

¿Y si trabajas con un contador externo?

Si tercializas nómina, asegúrate de que tu contador sabe que debe aplicar UMA 2026 a partir de febrero. No asumo que lo sabe. Comunícalo explícitamente. Envía un email en enero confirmando: "Para nómina de febrero, usar UMA 2026. Aquí están los nuevos valores." Responsabilidad compartida es responsabilidad confusa. Por eso es mejor comunicar claro.

Un cambio administrativo pero importante

La actualización de UMA podría parecer trámite menor. Es administrativo. Pero impacta nómina mensual de cada trabajador. Es uno de esos cambios que parece pequeño pero que, si no se hace bien, causa dolor de cabeza. El INEGI hizo su trabajo publicando a tiempo. El SAT deja clara la regla en el decreto. Tu responsabilidad es hacer que tu sistema refleje esa regla a partir de febrero.

Si necesitas confirmar los valores de UMA 2026

Si quieres verificar los valores exactos publicados por el INEGI o necesitas documentación oficial sobre los nuevos valores, puedes consultar la información oficial sobre UMA 2026 y sus nuevos valores. Ahí encontrarás todos los detalles y referencias de las fuentes. Febrero no es como enero. Enero puedes dejar igual. Febrero necesita cambio explícito. Si tu empresa tiene 10 empleados o 1,000, el punto es el mismo: actualizar UMA a tiempo evita errores después. Agendar esto ahora, en enero, es proteger tu nómina de febrero. Una tarea de 30 minutos que evita semanas de dolor después. La UMA cambió. Tu sistema debe cambiar también. Hazlo antes de que febrero llegue.