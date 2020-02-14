De materializarse la propuesta, la aportación obligatoria para patrones pasaría del 6.5% de salario al 15% entre 2021 y 2028. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó una propuesta para qu...

De materializarse la propuesta, la aportación obligatoria para patrones pasaría del 6.5% de salario al 15% entre 2021 y 2028. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó una propuesta para que los patrones dupliquen las aportaciones al esquema de Afores en un plazo de ocho años. Carlos Salazar, presidente del CCE, revisará la propuesta junto con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera. Si todo sale bien, será presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dice la propuesta sobre aportaciones a pensiones?

Así, la aportación obligatoria para patrones pasaría del 6.5% de salario a 15% entre 2021 y 2028. Algo que hay que entender sobre las aportaciones a Afores es que son tripartitas; es decir, trabajador, patrón y Estado deben hacerlas. Un punto importante de esta propuesta es que solamente aumentarán las aportaciones del patrón. Además de eso, la propuesta también busca promover el ahorro voluntario a través de descuentos directos al salario convenidos entre patrones y trabajadores. Así, si hay un incremento al salario, un pequeño porcentaje se irá al ahorro para el retiro. La iniciativa privada también quiere cambiar los requisitos de una pensión. En primer lugar, quieren disminuir las semanas cotizadas de mil 250 a 750. También quieren que la pensión mínima garantizada suba de 1 a 1.5 salarios mínimos. Por último, también se propone crear un esquema de ahorro para trabajadores independientes. Así, tendrán una cuenta de Afore y podrán conseguir la pensión mínima garantizada.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.