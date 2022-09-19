Una propuesta incluida en el Paquete Económico dejaría al fisco sin los recursos provenientes de las tareas aduanales El Paquete Económico 2023 establece que los recursos provenientes de las tareas...

Una propuesta incluida en el Paquete Económico dejaría al fisco sin los recursos provenientes de las tareas aduanales El Paquete Económico 2023 establece que los recursos provenientes de las tareas aduanales se quedarán en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y no reintegrados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como había sucedido hasta ahora.

De acuerdo el portal Político MX, la propuesta de la Secretaría de Hacienda afectaría a la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro, que perdió el control de las aduanas mexicana a partir de la creación de ANAM, que dirige Horacio Duarte.

Cabe resaltar que el Paquete Económico 2023 está integrado por el Proyecto de Presupuesto de Egresos, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica.

Mientras el Gobierno de México espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3%, los expertos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hablan de un 1.4 a 1.5% para el 2023, lo que podría tener como consecuencia recortes al gasto en el transcurso del próximo año. Asimismo se prevé terminar el año con una inflación del 7.7%, mientras que el Banco de México (Banxico) estima que esta podría ser de 8.13%. Además, para 2023 la autoridad pronostica una inflación de 3.2%, mientras que en el Banxico se habla de una inflación de hasta un 4.66%. La Coparmex dijo que se prevé que la inversión pública crecerá. Pero considera que, para que ésta tenga un impacto positivo en el crecimiento de la economía y contribuya a la recuperación económica, debería ser complementada por la iniciativa privada.