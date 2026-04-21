Si tu declaración anual arroja impuesto a cargo, puedes pagarlo en hasta seis mensualidades. Revisa plazos, costo de financiamiento y qué pasa si te atrasas Si tu declaración anual del ISR 2025 res...

Si tu declaración anual arroja impuesto a cargo, puedes pagarlo en hasta seis mensualidades. Revisa plazos, costo de financiamiento y qué pasa si te atrasas Si tu declaración anual del ISR 2025 resulta con impuesto a cargo y no puedes cubrirlo de una sola vez, el SAT permite pagarlo en parcialidades. La condición principal es presentar la declaración dentro del plazo establecido: a más tardar el 30 de abril de 2026. La facilidad aplica para personas físicas y permite diferir el pago en hasta seis mensualidades sucesivas. No se requiere garantizar el interés fiscal para acceder a este plan.

Cómo se estructura el pago en parcialidades

El esquema divide el adeudo en dos momentos. La primera parcialidad se paga al momento de presentar la declaración y equivale al total dividido entre el número de parcialidades elegidas. Las siguientes se cubren mensualmente usando el formulario que genera el mismo sistema del SAT. La última parcialidad debe cubrirse a más tardar en septiembre de 2026. Si el adeudo se liquida antes de ese mes, no se pagan las cantidades de financiamiento correspondientes a las parcialidades que ya no se utilizaron.

El costo de financiamiento que se incorpora

Las parcialidades segunda y siguientes no son iguales a la primera. El SAT aplica un factor de financiamiento que varía según el número de pagos que elijas. A más parcialidades, mayor es el costo total:

2 parcialidades: factor 0.9875 — costo de financiamiento aproximado: 0.63%

factor 0.9875 — costo de financiamiento aproximado: 0.63% 3 parcialidades: factor 1.9628 — costo de financiamiento aproximado: 1.26%

factor 1.9628 — costo de financiamiento aproximado: 1.26% 4 parcialidades: factor 2.9259 — costo de financiamiento aproximado: 1.90%

factor 2.9259 — costo de financiamiento aproximado: 1.90% 5 parcialidades: factor 3.8771 — costo de financiamiento aproximado: 2.54%

factor 3.8771 — costo de financiamiento aproximado: 2.54% 6 parcialidades: factor 4.8164 — costo de financiamiento aproximado: 3.18%

El importe de cada parcialidad segunda en adelante se obtiene restando la primera parcialidad del total del adeudo y dividiendo el resultado entre el factor que corresponde al número de pagos elegido.

Qué pasa si te atrasas en un pago

El retraso en cualquier parcialidad genera recargos. El cálculo usa un factor mensual de 0.0147 aplicado sobre el número de meses de atraso. La fórmula es: Parcialidad × ( 1 + (meses de atraso × 0.0147) ) Por ejemplo, si te atrasas dos meses en un pago, multiplicas 2 por 0.0147, obtienes 0.0294, le sumas 1 para llegar a 1.0294 y multiplicas ese factor por el importe de tu parcialidad. El resultado es lo que debes pagar en ese momento incluyendo los recargos acumulados.

Cuándo se cancela la facilidad

Si el adeudo total no queda cubierto a más tardar el 30 de septiembre de 2026, el plan de pagos queda sin efectos. En ese escenario, la autoridad fiscal puede requerir el pago inmediato del saldo pendiente. Esto convierte la fecha de septiembre en un límite real, no solo administrativo. Un retraso sostenido que llegue a ese mes sin saldar el adeudo puede derivar en un requerimiento formal con consecuencias adicionales.

Qué evaluar antes de elegir este esquema

El plan de parcialidades es una herramienta útil cuando el flujo de efectivo no permite un pago único. Pero tiene un costo financiero incorporado que conviene calcular antes de decidir cuántas mensualidades elegir. A mayor número de pagos, mayor es el monto total que se termina cubriendo. Determinar el impuesto a cargo con anticipación —antes del 30 de abril— permite tomar esa decisión con tiempo y con los números claros, en lugar de elegir el número de parcialidades bajo presión el mismo día de la presentación.