Si rentas un inmueble en la alcaldía Iztapalapa, tienes la oportunidad de reducir tu carga fiscal mediante deducciones autorizadas por el SAT. Muchos propietarios desconocen que parte de los gastos relacionados con las rentas en iztapalapa pueden restarse de los ingresos declarados, lo que representa un ahorro significativo al momento de presentar tu declaración anual. Conocer qué conceptos son deducibles y cómo documentarlos correctamente te permitirá optimizar tu situación fiscal sin problemas con la autoridad.

Ingresos por arrendamiento y su tratamiento fiscal

Cuando obtienes ingresos por arrendar una propiedad, el SAT te considera contribuyente del régimen de arrendamiento. Esto significa que debes declarar mensualmente los ingresos que recibes y pagar el impuesto correspondiente. Sin embargo, la ley te permite disminuir esos ingresos aplicando deducciones autorizadas, siempre que cuentes con los comprobantes fiscales necesarios. El proceso requiere que solicites facturas por cada gasto relacionado con el inmueble que rentas, desde reparaciones hasta servicios profesionales. La clave está en mantener un registro ordenado de todos los documentos que respalden tus deducciones, porque el SAT puede requerirlos en cualquier momento durante una revisión.

Mantenimiento y reparaciones del inmueble

Los gastos destinados a mantener tu propiedad en condiciones adecuadas para habitarse son completamente deducibles. Esto incluye pintura, reparación de instalaciones eléctricas, plomería, impermeabilización y arreglo de pisos o muros. Si contratas a un profesional para realizar estas tareas, asegúrate de solicitar su factura electrónica con tu RFC como receptor. Incluso la compra de materiales en ferreterías o tiendas especializadas puede deducirse si pides tu comprobante fiscal. Es importante distinguir entre mantenimiento y mejoras: mientras que el primero busca conservar el estado original del inmueble, las mejoras aumentan su valor y tienen un tratamiento distinto. Para efectos de deducciones inmediatas, enfócate en los gastos de conservación rutinaria que realizas cada año.

Predial y contribuciones locales

El impuesto predial que pagas a la alcaldía Iztapalapa es uno de los gastos más claros y fáciles de deducir. Cada año, al liquidar este impuesto, recibes un comprobante oficial que puedes presentar ante el SAT como soporte de tu deducción. Además del predial, cualquier otra contribución local relacionada con la propiedad, como derechos por servicios urbanos o cuotas de conservación, también son deducibles. Guarda todos los recibos y comprobantes de pago, preferentemente en formato digital, para tenerlos disponibles cuando elabores tu declaración. Este concepto representa uno de los montos más significativos que puedes restar de tus ingresos por arrendamiento, especialmente si tu propiedad tiene un valor catastral considerable.

Servicios públicos y administración

Si como propietario cubres los servicios de agua, luz o gas del inmueble que rentas, estos gastos son deducibles siempre que los comprobantes estén a tu nombre. En algunos casos, los arrendadores incluyen estos servicios en el precio de la renta, pero siguen siendo responsables del pago directo a las empresas proveedoras. Para deducirlos correctamente, necesitas que los recibos contengan tu RFC o, en su defecto, que puedas demostrar que el inmueble está a tu nombre y que tú realizas los pagos. También puedes deducir honorarios por administración si contratas a una persona o empresa que se encargue de cobrar la renta, atender al inquilino o gestionar el mantenimiento. Estos servicios profesionales deben facturarse adecuadamente para que proceda la deducción.

Seguros y comisiones inmobiliarias

Las primas de seguros que contrates para proteger tu propiedad son gastos deducibles en su totalidad. Esto incluye seguros contra incendio, daños por fenómenos naturales, robo o responsabilidad civil. Las aseguradoras emiten facturas electrónicas por cada pago de prima, documentos que debes conservar para tu declaración anual. Si utilizaste los servicios de una agencia inmobiliaria para encontrar inquilino, la comisión que pagaste también es deducible, siempre que cuentes con la factura correspondiente. Estos gastos suelen representar un desembolso importante al inicio del contrato de arrendamiento, por lo que su deducción impacta favorablemente en tu cálculo fiscal del ejercicio en que los realizaste.

Intereses reales pagados por créditos hipotecarios

Si adquiriste el inmueble que rentas mediante un crédito hipotecario y aún lo estás pagando, los intereses reales que pagas mensualmente son deducibles. Tu institución financiera te proporciona cada año una constancia donde desglosa el monto de intereses pagados durante el ejercicio fiscal. Este documento es indispensable para aplicar la deducción correctamente. Es importante aclarar que solo se deducen los intereses reales, no el capital que amortiguas del crédito. Si tienes un crédito Infonavit y lo destinas a un inmueble que posteriormente rentas, los intereses también son deducibles bajo las mismas reglas. Esta deducción puede ser especialmente relevante durante los primeros años del crédito, cuando la proporción de intereses en cada pago mensual es más alta.