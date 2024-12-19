El aumento del 12% al salario mínimo en 2025 trae consigo cambios en el subsidio al empleo y en el cálculo del ISR para los trabajadores con ingresos bajos. Aunque el incremento salarial beneficia ...

El aumento del 12% al salario mínimo en 2025 trae consigo cambios en el subsidio al empleo y en el cálculo del ISR para los trabajadores con ingresos bajos. Aunque el incremento salarial beneficia a millones, ajustes desfasados en el SE podrían generar inconsistencias durante enero de 2025. Aquí te contamos los detalles y recomendaciones para patrones y empleados

El Subsidio al Empleo en México es un beneficio fiscal diseñado para apoyar a los trabajadores con ingresos bajos y fomentar su inclusión en el mercado laboral formal. Se aplica mediante descuentos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que reduce la carga fiscal o aumenta el ingreso neto de los empleados.

Sin embargo, un análisis de Fiscalia revela que durante 2024 se modificó la mecánica del Subsidio al Empleo, dejando inconsistencias en su aplicación. Esto afecta principalmente a los trabajadores con menores ingresos, quienes han visto un impacto en el cálculo de su ISR.

Incremento al salario mínimo 2025

El Gobierno de México anunció que, a partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo tendrá un incremento del 12%, acordado entre sectores empresariales, sindicales y gubernamentales. Los nuevos montos son:

Zona libre de la frontera norte: Actual: $374.89 diarios ($11,247 mensuales). Nuevo: $419.88 diarios ($12,596 mensuales).

Zona general: Actual: $248.93 diarios ($7,467 mensuales). Nuevo: $278.80 diarios ($8,364 mensuales).



Aunque este aumento beneficia a millones, Fiscalia señala que el Subsidio al Empleo también sufrirá ajustes, pero de forma desfasada: el nuevo salario mínimo entra en vigor en enero, mientras que el subsidio se actualizará hasta febrero de 2025.

Impacto del subsidio al empleo en 2025

El análisis de Fiscalia detalla tres escenarios:

El efecto del SE 2024 en el salario mínimo 2024. El efecto del SE 2025 en el salario mínimo 2025. El impacto transitorio del SE 2024 en enero de 2025.

Entre los hallazgos más relevantes se incluyen:

Mayor ISR para el salario mínimo: El aumento en el ingreso genera un incremento lógico en el impuesto, pero la percepción efectiva sigue siendo superior.

El aumento en el ingreso genera un incremento lógico en el impuesto, pero la percepción efectiva sigue siendo superior. Disminución de la tasa efectiva para ingresos cercanos al tope del subsidio: Los trabajadores que ganen hasta $9,081 verán una reducción en su tasa efectiva de ISR gracias al ajuste en el subsidio.

Los trabajadores que ganen hasta $9,081 verán una reducción en su tasa efectiva de ISR gracias al ajuste en el subsidio. Impacto transitorio en enero: Durante este mes, el salario mínimo será mayor, pero el subsidio seguirá calculado con los valores de 2024. Esto podría generar un impacto adicional de aproximadamente $16, considerado insignificante en la mayoría de los casos.

Retos y recomendaciones

Un tema pendiente es que la Ley del ISR no permite retener este impuesto a los trabajadores que perciben el salario mínimo. Esto genera un vacío, ya que no queda claro cómo se debe enterar el tributo correspondiente.

Fiscalia recomienda a los patrones actualizar los parámetros en sus sistemas de nóminas para evitar errores en el cálculo de impuestos y subsidios. Asimismo, sugiere mantenerse atentos a los ajustes legislativos que puedan surgir.

Con este panorama, tanto empleados como empleadores deben estar informados y preparados para los cambios que traerá 2025 en materia fiscal y laboral.