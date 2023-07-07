La autoridad canceló 385 certificaciones de IVA y de IEPS a importaciones temporales por supuestos incumplimientos de requisitos y obligaciones

La autoridad canceló 385 certificaciones de IVA y de IEPS a importaciones temporales por supuestos incumplimientos de requisitos y obligaciones

En una reciente acción del Servicio de Administración Tributaria (SAT), unas 385 empresas de todo el país inscritas en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) han perdido el beneficio de recuperar saldos a favor de IVA y de IEPS en forma automática durante el primer semestre del año.

El motivo detrás de esta medida es el supuesto incumplimiento de requisitos y obligaciones en su certificación como importadores temporales, según reporta Reforma.

Inicialmente, el SAT canceló 513 certificaciones de IVA y de IEPS a importaciones temporales, pero aproximadamente el 25 por ciento de estas empresas logró demostrar el cumplimiento y desvirtuar la sanción impuesta por la autoridad fiscal, lo que les permite mantener el beneficio. Sin embargo, tienen hasta el 31 de agosto para evitar que les sea cancelado definitivamente.

Según un boletín emitido por la autoridad fiscal, entre las empresas afectadas se encuentran 50 grandes contribuyentes de los sectores textil, aluminio, acero y automotriz. El monto presuntivo pendiente de los créditos fiscales generados por estas empresas asciende a 8 mil 324 millones de pesos por conceptos de IEPS e IVA, lo que representa un incremento del 34 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022 y tres veces más que el correspondiente a 2021.

Infracciones por mal uso de certificado

Gustavo Leal Cueva, presidente de la consultora Fiscalia y socio del despacho Leal Benavides y Asociados, explicó a Reforma que las empresas que hayan presuntamente cometido desvíos o mal uso del certificado deberán pagar esos montos al SAT.

Algunas infracciones que podrían llevar a la cancelación definitiva de la Certificación de IEPS e IVA incluyen no retornar la mercancía importada en forma temporal al extranjero y destinarla a la venta nacional, así como perder la autorización del Programa de Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación (IMMEX) o no cumplir con los informes requeridos.

Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, el gremio que asocia a las empresas con el programa IMMEX, señaló que este tipo de bajas o cancelaciones son habituales cada año y que las empresas en el estado no se han visto afectadas. Sin embargo, se recomienda reforzar las medidas de cumplimiento, como presentar en tiempo y forma los avisos 7.2.1. de las Reglas Generales de Comercio Exterior y realizar auditorías internas de manera preventiva para el cumplimiento del Anexo 24, además de llevar a cabo la homologación en las presentaciones de obligaciones tanto en Economía como en el SAT, según corresponda.