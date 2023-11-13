López Obrador aseguró que se mantendría el respaldo a las zonas fronterizas en lo que respecta a los precios de los combustibles En una inusual intervención durante el Segundo Informe de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer su intención de llevar al Congreso federal una iniciativa destinada a preservar la reducción del 50% en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) en las zonas fronterizas norte y sur del país. El mandatario expresó su compromiso de enviar la propuesta legislativa antes de que concluya su sexenio, confiando en la mayoría que su partido, Morena, y sus aliados mantienen en el Congreso federal. El Presidente delineó diez compromisos específicos para Baja California, entre los cuales destacó la promesa de una reforma que garantice la continuidad de los beneficios fiscales en las fronteras. Durante aproximadamente 20 minutos, abordó los desafíos y objetivos para la región, evidenciando su participación atípica en informes de gobernadores. Adicionalmente, López Obrador aseguró que se mantendría el respaldo a las zonas fronterizas en lo que respecta a los precios de los combustibles, enfatizando que no habrá incrementos en términos reales. Estos compromisos forman parte de un decálogo que el Presidente asumió para la entidad fronteriza, subrayando su determinación de cumplirlos antes de concluir su administración. A pesar de reconocer la necesidad de un acuerdo con los sectores empresarial y obrero, el Mandatario se mostró optimista y afirmó que no anticipa dificultades en dicho proceso.