La empresa canadiense anunció que iniciaría un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones contra el gobierno de México En 2010, la minera canadiense First Majestic Silver Corp fue auditada por las autoridades fiscales de México. De acuerdo con estas auditorías, la empresa mantuvo bajos los precios de la plata durante la última década, por lo que tiene un adeudo de 534 millones de dólares (cerca de 11 mil millones de pesos) con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por el momento, el SAT solamente ha solicitado el pago de 5,500 millones de pesos. Es decir, la mitad del monto total. La otra mitad todavía no ha sido disputada por el fisco. Hace unas semanas, First Majestic dijo que apelará la decisión. De acuerdo a información publicada por Reforma, la minera canadiense apelará a todas las vías legales, incluso en el ámbito del derecho internacional, en una prolongada disputa fiscal con México. A menos que pueda llegar a un acuerdo amistoso con las autoridades, dijo la compañía.

Inicia arbitraje internacional

Ayer, la empresa anunció que iniciaría un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones contra el gobierno de México. Este juicio se llevará a cabo bajo el amparo del Capítulo 11 del TLCAN, que estuvo vigente hasta junio del año pasado. Este capítulo defiende a los inversionistas extranjeros cuando el Estado dé un trato menos favorable a las empresas de otros países. Según la compañía, el SAT se ha negado a negociar con ellos sobre la deuda. Además, ha dicho que sus acciones están amparadas bajo el Acuerdo Anticipado de Precios, que estableció la metodología para determinar los ingresos e impuestos de la empresa para los años fiscales 2010 a 2014. Según la empresa, este Acuerdo todavía es válido. Sin embargo, en noviembre del año pasado, un tribunal federal determinó que el Acuerdo ya no es válido, por lo que la empresa sí tiene un adeudo con el SAT.Con información de La Jornada y Forbes https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/03/economia/inicia-first-majestic-arbitraje-internacional-contra-el-sat/ https://www.forbes.com.mx/negocios-minera-canadiense-first-majestic-pide-arbitraje-internacional-en-disputa-fiscal-con-mexico/

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