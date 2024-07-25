Los gastos incurridos en el viaje corren a cargo de la empresa, pero es el empleado (viajero) quien materialmente los ejerce en la medida en que se van generando durante el viaje La Resolución Misc...

Los gastos incurridos en el viaje corren a cargo de la empresa, pero es el empleado (viajero) quien materialmente los ejerce en la medida en que se van generando durante el viaje La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), en la Regla 2.7.1.12., establece los lineamientos para realizar erogaciones a través de terceros. Una de las obligaciones consiste en incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, por los ingresos que perciba como resultado de la prestación de servicios otorgados a los contribuyentes, el complemento “Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros”. Además de algunas condicionantes adicionales que, según el caso, se deben cumplir. La consultora Fiscalia indica que este esquema es de una aplicación impráctica por la manera en que está configurado, y genera una serie de problemas administrativos, sin mencionar que tiene una serie de indefiniciones jurídicas importantes.

Duda relativa a los viáticos y gastos de viaje

Fiscalia señaló que una duda generalizada sobre este nuevo esquema es la relativa a los viáticos y gastos de viaje. Además, explicó que la naturaleza de estos conceptos es precisamente un gasto por cuenta de terceros, donde en el caso más típico, un patrón le entrega viáticos al trabajador para que realice un viaje de trabajo. Los gastos incurridos en el viaje corren a cargo de la empresa, pero es el empleado (viajero) quien materialmente los ejerce en la medida en que se van generando durante el viaje. Fiscalia considera que para dar respuesta a esta interrogante se debe partir de la base de que la regla específica tiene mayor jerarquía sobre la general. En el caso de viáticos y gastos de viaje, ya se prevé un mecanismo de comprobación y soporte documental, por lo que, al ser esta una regla específica que regula la situación particular, se tiene que le son aplicables las reglas específicos y no los lineamientos generales de los gastos por cuenta de terceros.

Los viáticos y gastos de viaje no entran al esquema

En este contexto, indicó que los viáticos y gastos de viaje no entran al esquema de Gastos por Cuenta de Terceros, y sólo deben cumplirse los requisitos que de forma expresa y específica la regulación fiscal establece para viáticos y gastos de viaje.