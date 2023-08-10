La iniciativa del fisco se ha centrado en proporcionar una atención ágil y eficaz a los migrantes que desean obtener su RFC como personas físicas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha a...

La iniciativa del fisco se ha centrado en proporcionar una atención ágil y eficaz a los migrantes que desean obtener su RFC como personas físicas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha atendido a más de 5 mil migrantes durante el período de febrero de 2022 a julio de 2023, quienes han solicitado su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como personas físicas. Este aumento en atención es resultado de la implementación de un sistema de atención prioritaria a migrantes con diferentes estatus migratorios en México, incluyendo residentes temporales o permanentes, refugiados y repatriados. La iniciativa del SAT se ha centrado en proporcionar una atención ágil y eficaz a los migrantes que desean obtener su RFC como personas físicas. De los diversos trámites ofrecidos, la inscripción de personas físicas representa el 98% del total de atenciones.

Documentación requerida para inscripción:

El proceso de inscripción ante el RFC para los diferentes grupos de migrantes requiere presentar ciertos documentos específicos así como una previa cita en el portal del SAT https://citas.sat.gob.mx/ :

Extranjeros con condición de estancia de residentes temporales o permanentes:

Documento migratorio emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) que acredite su estancia en México.

Comprobante de domicilio reciente.

Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal con fotografía.

Extranjeros con calidad de refugiado:

CURP temporal con fotografía.

Documento de reconocimiento de calidad de refugiado emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Comprobante de domicilio reciente.

Mexicanos repatriados:

CURP temporal con fotografía.

Comprobante de domicilio reciente.

Credencial para votar desde el extranjero emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Mexicanos en retorno:

CURP permanente.

Acta de nacimiento o carta de naturalización en original.

Comprobante de domicilio reciente.

Credencial para votar desde el extranjero emitida por el INE.

#ComunicadoSAT El SAT informa que, gracias a la implementación de la atención prioritaria a migrantes, más de 5 mil personas físicas obtuvieron su RFC. Con estas acciones el SAT refrenda su compromiso por dar la mejor atención al contribuyente. ¡Contribuimos para… pic.twitter.com/UjUXbZm4jf — SATMX (@SATMX) August 9, 2023

El SAT subraya que aquellos extranjeros sin autorización para trabajar pero que necesiten el RFC para otros fines, pueden presentar una declaración escrita indicando las razones de su inscripción. La autoridad fiscal señaló que esta acción refleja su compromiso de facilitar los trámites fiscales para los migrantes en México, asegurando que cuenten con un acceso fluido a los servicios tributarios necesarios.