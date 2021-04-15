La empresa petrolera de Brasil recibió condonaciones del fisco mexicano en el sexenio pasado. Uno de los casos de corrupción más sonados del sexenio pasado fue el que involucró a la empresa brasileña Odebrecht y a Pemex, la paraestatal mexicana, durante la dirección de Emilio Lozoya. Según los documentos de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a los que tuvo acceso el portal de noticias Contralínea, durante el sexenio la empresa brasileña no sólo se benefició de contratos abusivos en Pemex, sino de un trato preferencial por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según la información, ocho empresas de Odebrecht tuvieron 46 mil millones de pesos en ingresos acumulables y deducciones autorizadas por 35 mil 76 millones de pesos. Además, se les condonó más de mil millones de pesos. Por el monto de los ingresos acumulables generados, el impuesto sobre la renta (ISR) que las empresas deberían haber pagado es de unos 4 mil 600 millones de pesos. Sin embargo, el ISR causado fue menor, de 3 mil 372 millones de pesos. El monto de lo que verdaderamente se pagó se desconoce. De las ocho empresas, tres no pagaron ISR en ninguno de los ejercicios fiscales, incluso aunque tuvieron ISR causado. La primera de ellas tuvo ingresos acumulables por 2 mil 559 millones y deducciones autorizadas por 2 mil 525 millones. Aunque tuvieron un resultado fiscal de prácticamente 54 millones de pesos, el ISR que apareció como causado fue igual a cero. La segunda reportó ingresos acumulables de 334 millones de pesos. La autoridad le autorizó deducciones de casi 337 millones de pesos, con lo que su ISR fue inexistente, pues tuvo un resultado fiscal negativo. La tercera y última empresa que no pagó ISR tuvo ingresos acumulables de casi 474 millones de pesos y deducciones autorizadas por 529 millones, con lo que el resultado fiscal también fue negativo. Con información de Contralínea.

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