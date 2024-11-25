La iniciativa de la Ley de Ingresos para 2025 suspende el EFIDEPORTE, un estímulo fiscal clave que en 2023 logró un incremento del 360.58% en recursos otorgados al deporte de alto rendimiento. Depo...

La iniciativa de la Ley de Ingresos para 2025 suspende el EFIDEPORTE, un estímulo fiscal clave que en 2023 logró un incremento del 360.58% en recursos otorgados al deporte de alto rendimiento. Deportistas y asociaciones deberán replantear sus estrategias de financiamiento ante la falta de este apoyo

El Estímulo Fiscal para el Deporte de Alto Rendimiento (EFIDEPORTE) es un programa clave en México para impulsar la inversión privada en el desarrollo y sostenimiento del deporte de élite. Este esquema permite a personas físicas y morales deducir del Impuesto sobre la Renta (ISR) el monto aportado a proyectos previamente aprobados, incentivando el apoyo al deporte mediante beneficios fiscales.

Sin embargo, según un análisis de Fiscalia, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2025, presentada el pasado 15 de noviembre, propone la suspensión de este estímulo durante dicho ejercicio fiscal.

En 2023, el EFIDEPORTE experimentó un crecimiento significativo: los recursos pasaron de 47 millones de pesos en 2022 a 216.47 millones en 2023, un incremento del 360.58%. A pesar de este éxito, los montos asignados para 2024 aún no se han publicado oficialmente.

De acuerdo con Fiscalia, la suspensión para 2025 refleja que el estímulo no encaja en las prioridades del Gobierno Federal, lo que afectará a los deportistas que dependían de este apoyo para financiar sus proyectos y competencias. Ante este panorama, muchos tendrán que buscar nuevas fuentes de financiamiento para sostener sus carreras.