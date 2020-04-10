Te traemos las 10 dudas más frecuentes sobre la declaración anual de personas físicas. Este 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual de personas físicas. Si estás atorado o ...

Te traemos las 10 dudas más frecuentes sobre la declaración anual de personas físicas. Este 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual de personas físicas. Si estás atorado o tienes alguna duda, te traemos las 10 preguntas más frecuentes, explicadas por el SAT en un documento.

1. ¿Qué hago si al ver el detalle de mis ingresos por sueldos y salarios me muestra el mensaje “Existen errores en el registro”?

Este mensaje se muestra porque, de la información que se precargó, existe un campo que es obligatorio y no fue reportado por tu retenedor. Una vez dentro de la plataforma de la declaración, deberás seleccionar el ícono del lápiz para editar la información que se te precargó, y buscar el campo que está en rojo para capturar la información faltante.

2. ¿Si mis ingresos son por jubilación en parcialidades, pero la aplicación no me los está precargado, qué debo hacer?

Lo primero es revisar el Visor de nómina. Aquí se puede determinar si hay un mal timbrado. Si el error es debido a que en los CFDI de nómina que el patrón expidió, timbró percepciones y/o deducciones tanto de jubilación en una sola exhibición como en parcialidades, deberás agregar los ingresos directamente.

3. Mis ingresos son por arrendamiento, ¿por qué en la declaración no se precargó toda la información de mis ingresos?

Si presentaste una o más declaraciones utilizando el aplicativo Mis cuentas, para esos períodos no se precargará la información en la declaración, por lo que deberás eliminar la información precargada y capturar la información considerando todos los períodos del ejercicio 2019.

4. ¿Cómo valido la información que me fue prellenada de los pagos provisionales que realicé durante el ejercicio 2019?

Para validar la información debes consultar las declaraciones presentadas a través del Servicio de Declaraciones y Pagos correspondientes al ejercicio 2019, y sumar los importes de tus ingresos, gastos y retenciones. La información del campo Pagos provisionales del ejercicio, se prellena del resultado de sumar los importes del campo ISR a cargo que efectivamente estén pagados.

5. ¿Si detecto que un dato de los prellenados de mis pagos provisionales está incorrecto, cómo lo puedo corregir?

Primero, deberás hacer la corrección en los períodos de los pagos provisionales. Segundo, si aún no presentas tu declaración anual, borra en su caso el formulario no concluido, vuelve a ingresar a la declaración y deberás ver reflejado el dato corregido. En caso de que ya hayas presentado declaración anual, borra el dato incorrecto y captura el correcto.

6. Para el ejercicio 2019, tuve la autorización del estímulo por región fronteriza norte, sin embargo, en la información precargada no veo todos mis ingresos, ¿qué debo hacer?

Deberás verificar que todo el ejercicio 2019 lo hayas presentado con el formulario de región fronteriza. De no ser el caso, deberás realizar lo siguiente:

De los periodos que no estén con el formulario de región fronteriza norte, deberán “dejar sin efecto” las declaraciones del concepto de ISR personas físicas. con actividad empresarial.

7. ¿Soy del régimen de incorporación fiscal, tengo que presentar la declaración anual?

Sólo si optaste por presentar tus pagos bimestrales aplicando coeficiente de utilidad.

8. ¿Qué gastos puedo deducir en mi declaración y cuáles tienen algún tope?

Esta información la podrás consultar en el Visor de deducciones personales, mismo que se encuentra en la página de SAT (sat.gob.mx). Para tal efecto, deberás posicionarte sobre el tipo de deducción, y se desplegará la ventana de ayuda con la información de los topes aplicables.

9. Una de mis facturas de gastos médicos no fue considerada porque tiene como forma pago Efectivo, pero en realidad la pagué con tarjeta de débito, ¿qué puedo hacer?

Podrás confirmarla realizando los siguientes pasos:

Dar clic sobre el recuadro Sin clasificación.

Se muestra en la parte inferior la relación de los conceptos que no fueron clasificados, posiciona el mouse en el renglón del registro que se va a confirmar y dar clic sobre el ícono en forma de lápiz.

Se mostrará el detalle del concepto, revísalo y si estás de acuerdo, da clic sobre el botón Guardar.

10. ¿El resultado de mi declaración fue un impuesto a pagar, puedo solicitar pagarlo en parcialidades?

Sí, presentando tu declaración durante el mes de abril, tienes la facilidad de optar por pagar hasta en seis parcialidades. En la sección de Determinación de pago sólo deberás responder Sí a la pregunta de si optas por pagar en parcialidades y seleccionar el número de las mismas. Puedes revisar otras preguntas frecuentes sobre la declaración anual aquí.

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