El 0.6% de 2,175 contratos fueron rechazados, de acuerdo con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Apenas 13 de 2,175 Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) sometidos a votación de lo...

El 0.6% de 2,175 contratos fueron rechazados, de acuerdo con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Apenas 13 de 2,175 Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) sometidos a votación de los trabajadores han sido rechazados, de acuerdo con el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo. Estas cifras, lejos de desestabilizar los centros de trabajo, dan confianza a los patrones, porque con esto saben que cuentan con respaldo de los trabajadores, mencionó el funcionario durante una reunión donde entregó la Constancia de Legitimación de Trabajo al Sindicato de Trabajadores de Banco Santander México (SITRAS), el cual fue avalado por sus agremiados. En esta reunión asistieron el secretario general de SITRAS, Ángel López Ramírez, y la directora ejecutiva de Estrategia Laboral y Administración de Recursos Humanos de Santander, Anabelle Cortes Arvizu.

Democracia simulada

Durante la misma reunión, Marrufo comentó que gran número de sindicatos en el país siguen practicando una democracia simulada, la cual solo está en el papel, sin una participación real por parte de la fuerza laboral, “quienes no conocen y no saben en qué términos está su CCT, no tan sólo para conocer y exigir sus derechos sino también para cumplir de mejor manera sus obligaciones”, agregó. Además, enfatizó que con el nuevo modelo de justicia laboral, tanto patrones como sindicatos deben de establecer reglas claras de negociación, en las cuales tanto la concertación como el diálogo deben de ser principios para lograr acuerdos, para que con esto no sea solo el gobierno quien dictamine el tope salarial ni que sean los patrones quienes lo impongan a la representación.

Plazo para la legitimación de los CCT

También mencionó que las organizaciones tienen como plazo hasta mayo de 2023 para realizar la legitimación de sus CCT. Durante el proceso de legitimación de los CCT entre SITRAS y Santander México participaron alrededor de cinco mil 783 trabajadores, de los cuales, el 70% de estos fueron mujeres; además las votaciones se realizaron en mil 400 puntos de trabajo en el país. Con información de El Economista y Contra República https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Apenas-0.6-de-contratos-colectivos-han-sido-rechazados-por-trabajadores-en-proceso-de-legitimacion-20211111-0061.html https://www.contrareplica.mx/nota-Solo-06-de-los-Contratos-Colectivos-de-Trabajo-sometidos-a-legitimacion-son-rechazados-por-trabajadores-202111119

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