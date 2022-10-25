La pensión por viudez se otorga a esposas, esposos, concubinas o concubinos, según sea el caso de la persona fallecida.

La pensión por viudez se otorga a esposas, esposos, concubinas o concubinos, según sea el caso de la persona fallecida.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene la opción de solicitar la pensión por viudez, en caso del fallecimiento de tu pareja y sea jubilado o jubilada. Te contamos los detalles de los trámites y el proceso.

De acuerdo con el IMSS, la pensión por viudez se otorga a esposas, esposos, concubinas o concubinos, según sea el caso de la persona fallecida. Para que la pareja sea acreditada como concubino o concubina, las personas debieron haber vivido en unión libre por cinco años o más.

Requisitos para solicitar la pensión por viudez

Comprobar vínculo matrimonial o de concubinato.

La persona fallecida debió tener al momento de morir 150 semanas de cotización.

Solicitud de pensión.

Documento que contenga el Número de Seguridad Social (NSS) expedido por el IMSS

Proceso

Dirígete a la página web http://www.gob.mx/

Sigue la ruta: buscador, escribe ‘pensión por viudez’ y selecciona ‘Ubica tu oficina más cercana’.

Proporciona la información que se solicita.

Se te mostrará una lista con las oficinas más cercanas a tu ubicación.

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