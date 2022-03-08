La dependencia diseñó un esquema adicional al estímulo fiscal aplicable a las gasolinas, para evitar que los precios aumenten.

La Secretaría de Hacienda informó que las tensiones geopolíticas en el mundo están generando fuertes incrementos en los precios internacionales del petróleo. A través de un comunicado, la dependencia señaló que debido a los recientes incrementos, el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tanto de la gasolina regular como del diésel, llegó al 100% para la semana del 5 al 11 de marzo. Mientras que el de la gasolina premium se encuentra cercano a 100%, en un nivel de 97.14%.

Apoyo extra a vendedores de combustible

Por eso, la Secretaría de Hacienda diseñó un esquema adicional al estímulo fiscal, para su aplicación a través de los contribuyentes que enajenan combustibles en los términos de la Ley del IEPS. Con el esquema, la cantidad por la que se supere la cuota de Ley del IEPS será cubierta por el Gobierno de México, para que no se reflejen los incrementos en los precios al público. De acuerdo con un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de marzo, este apoyo se otorgará a quienes venden estos combustibles, mediante el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además de que se dará cuando la Secretaría de Hacienda haya otorgado el del IEPS al 100 por ciento y consistirá en una cierta cantidad por litro de combustible vendido. Hacienda indicó que mantendrá un monitoreo cercano y estará atenta a la evolución de los precios de los combustibles. Esto lo hará en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Lo anterior lo hará para tratar de que el beneficio llegue a toda la población. Puedes ver la información que publicó la Secretaría de Hacienda aquí / Fecha de publicación: 6 de marzo de 2022.