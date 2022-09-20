El IMCP propone establecer nuevos importes de límites de deducción, tanto de la inversión de automóviles como de los pagos por el uso o goce temporal de los mismos El 14 de septiembre, el Instituto...

El IMCP propone establecer nuevos importes de límites de deducción, tanto de la inversión de automóviles como de los pagos por el uso o goce temporal de los mismos El 14 de septiembre, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) presentó una Propuesta de Reforma Fiscal para 2023. Una de las propuestas tiene que ver con los límite de deducción de inversiones en automóviles, así como en pagos por otorgamiento de uso o goce temporal de los mismos.

Deducción de automóviles

Las inversiones en automóviles sólo son deducibles hasta por un monto de 175 mil pesos. Y los vehículos híbridos, eléctricos o de hidrógeno son deducibles hasta por un monto de 250 mil pesos. Esto lo establece el Artículo 36, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Como parte de su propuesta de Reforma Fiscal para 2023, el IMCP solicita lo siguiente:

Aumento de los límites de deducción

Se sugiere modificar el artículo 36, fracción II, y el 28, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR). Esto se propone para establecer nuevos importes de límites de deducción, tanto de la inversión de automóviles como de los pagos por el uso o goce temporal de los mismos. La modificación consistiría en actualizar dichos montos máximos con la inflación acumulada existente en México, desde los años en que los mismos se actualizaron por última vez (2016 y 2017) hasta el 31 de diciembre de 2022. Debido a la inflación experimentada en México, el IMCP considera que los montos máximos por deducir se han descontextualizado de la realidad económica actual. Puedes descargar la Propuesta de Paquete Económico 2023 del IMCP aquí / Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2022.