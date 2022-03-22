La fiscalización detonó 59 mil 562 nuevos adeudos fiscales en enero, cifra 222.1 por ciento superior a la del mismo mes de 2021. Los adeudos fiscales tuvieron un monto de 40 mil 45 millones de pesos de pesos, 142.6 por ciento mayor a los 16 mil 508 millones de igual mes de 2021, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según datos de publicados Reforma, la fiscalización detonó 59 mil 562 nuevos adeudos fiscales en enero de este año, cifra 222.1 por ciento superior a la de igual mes de 2021 y la más alta que se haya registrado en un mes similar desde 2016. Lo anterior, es resultado de una actividad bastante exacerbada de fiscalización por parte de la autoridad que está muy activa en el ejercicio de facultades de comprobación desde cartas invitación, revisiones profundas hasta auditorías, según dijo Mario Barrera a Reforma, abogado fiscalista socio de Holland & Knight. Hasta enero pasado, el fisco tenía registrada en su cartera un millón 704 mil adeudos fiscales que suman un billón 473 mil millones de pesos. Óscar Fabián, doctor en Ciencias de lo Fiscal y profesor de la maestría de Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE), plantel Guadalajara, dijo a dicho medio, que esto responde al uso de programas por parte del fisco, tras diversas reformas fiscales, que además le dan mayores posibilidades de informar al contribuyente de manera digital sobre inconsistencias en declaraciones, pagos, entre otras operaciones fiscales.

Fiscalización eficaz

Como reportamos, el año pasado el SAT obtuvo una recaudación de 133 mil 412 millones de pesos por actos de fiscalización, lo que representa un 14.3 por ciento más que en 2020. Además, obtuvo en 2021, 25 mil millones de pesos más a través de cobranza coactiva y de los programas “Cumplimento de obligaciones” y “Caídas recaudatorias”. En total fueron 63 mil 778 millones de pesos por el programa “Cumplimiento de obligaciones”, por el cual se asegura de que el contribuyente efectúe de manera oportuna la presentación de declaraciones y pagos. Por cobranza coactiva logró 36 mil 949 millones de pesos y el resto, 32 mil 685 millones, fue vía “Caídas recaudatorias”, programa enfocado a identificar contribuyentes que tienen variaciones atípicas en el pago de impuestos. Por otra parte, de acuerdo con un informe del SAT el aumento de la fiscalización se debe a procesos cada vez más eficientes que mejoran permanentemente la percepción del riesgo de fiscalización, así como mayor vigilancia a las empresas fantasma y tipificar como delito grave la defraudación fiscal.