La recaudación el próximo año tendría un aumento de 1.7 puntos porcentuales del PIB, en relación con lo observado en 2018 Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congres...

La recaudación el próximo año tendría un aumento de 1.7 puntos porcentuales del PIB, en relación con lo observado en 2018 Ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2023, que incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal. En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), documento que también integra el Paquete Económico, se indica que para el presupuesto de 2023 los ingresos tributarios del Gobierno Federal se estiman en 4.6 billones de pesos. Esto representa un aumento en los ingresos de 1.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), en relación con lo observado en 2018.

Explicación del aumento de los ingresos

En el documento entregado por la Hacienda se explica por qué prevén que aumentará la recaudación en 2023 sin subir los impuestos: "Se ha logrado incrementar la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos o incrementar las tasas en términos reales. La estrategia de combate a la evasión se ha centrado en que paguen los que deliberadamente cometen el delito de evasión, además de eliminar la condonación discrecional de impuestos, combatir activamente el fraude fiscal y buscar la eficiencia recaudatoria". Además, se expone que "estos mayores ingresos se explican por una serie de medidas que se han establecido desde el inicio de la actual administración para fortalecer los ingresos públicos, sin permitir que los hogares sientan en sus bolsillos la carga de un aumento de impuestos o la creación de nuevos tributos".

Medidas para fortalecer los ingresos

Las medidas que se mencionan son las siguientes:

La eliminación de la compensación universal.

Se elevó a rango constitucional la negativa de condonación de impuestos.

Eliminación de la compensación universal

En el documento, la SHCP explicó que la compensación universal es un mecanismo que permitía que la obligación de pagar un impuesto específico se pudiera cubrir con el saldo a favor de otro impuesto. La dependencia señaló que la compensación universal era una facilidad que prácticamente ningún país otorgaba y que en México servía para realizar planeaciones fiscales agresivas por parte de las empresas, en detrimento de la recaudación pública.

Negativa de condonación de impuestos

Además, la Secretaría de Hacienda recordó que a partir de 2019 se elevó a rango constitucional la negativa de condonación de impuestos. La dependencia indicó que con esto se elimina el incentivo de posponer el pago de impuestos y se motiva a que los contribuyentes cumplan con el pago de sus obligaciones fiscales.

La estrategia del SAT para mantener la recaudación

En está parte del documento no se menciona, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó una estrategia que parece que fueo importante para mantener la recaudación. Se trata del ABC institucional del SAT, que consiste en lo siguiente:

Aumentar la eficiencia recaudatoria, Bajar la evasión y elusión fiscal y Combatir la corrupción.

Pues de ver los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2023 aquí / Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2023.