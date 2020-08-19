Ya empezó el proceso de la nueva normalidad en las oficinas del SAT, principalmente en las salas de internet. Después de meses de operar a distancia y con el mínimo de personal, el Servicio de Admi...

Ya empezó el proceso de la nueva normalidad en las oficinas del SAT, principalmente en las salas de internet. Después de meses de operar a distancia y con el mínimo de personal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está empezando a trabajar bajo las pautas de la nueva normalidad. A mediados de marzo, el SAT anunció la suspensión temporal de los servicios en las salas de internet de las Administraciones Desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios en todo el país. En ese momento el fisco también dio a conocer que los servicios de “Generación y Actualización de la Contraseña” y la emisión de la “Constancia de Situación Fiscal”, se atenderían exclusivamente previa cita, la cual se puede generar en el portal de Internet en: https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx.

¿Cómo son las nuevas asesorías en las salas de internet del SAT?

En estos procedimientos se dan asesorías sobre actualización de RFC, renovación de firma electrónica, cambio de domicilio y aumento y disminución de obligaciones. En los últimos meses, conseguir citas para estos trámites ha sido prácticamente imposible para los contribuyentes. Las nuevas asesorías deben cumplir con estos requisitos:

Todas los servicios, ya sean aesorías en las salas de internet u otro tipo, necesitan una cita.

Solamente se atienden grupos de cinco contribuyentes cada 30 minutos. Debido a esto, el SAT espera atender a 400 personas al día en lugar de las dos mil que atendían antes de la pandemia.

Al llegar, el contribuyente debe usar cubrebocas y lavarse las manos con alcohol o gel antibacterial. Además, deben tomarle la temperatura.

El contribuyente debe esperar su turno en un espacio abierto. Después, es llamado por un funcionario para su asesoría. Todo esto se hace bajo las normas de sana distancia.

Al terminar, se sanitizan las computadoras y los lugares mientras termina el turno de 30 minutos.

En entrevista con Noticieros Televisa, Francisco Rodrigo Nájar, administrador central de Servicios al Contribuyente, dijo que otros servicios se harán disponibles gradualmente. Con esto, esperan atender a todos los contribuyentes que no han podido conseguir citas en los últimos meses. Por último, dijo que estos nuevos procedimientos ya están empezando en las oficinas de todo el país. Con información de Noticieros Televisa

ttps://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/oficinas-del-sat-regresan-a-la-nueva-normalidad-tras-confinamiento-por-covid-19/

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