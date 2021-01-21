Como la reforma a la subcontratación laboral fue catalogada como preferente, significa que la Cámara de Diputados debe votarla en 30 días. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo ...

Como la reforma a la subcontratación laboral fue catalogada como preferente, significa que la Cámara de Diputados debe votarla en 30 días. Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), anunció que la reforma al outsourcing tendrá carácter de preferente en la Cámara de Diputados. Esto significa que debe discutirse y aprobarse en 30 días.

“La idea, como ya lo habíamos mencionado, es que pudiese una vez que inicien las sesiones del Congreso, en este caso específico de la Cámara de Diputados dado que se trata de la cámara de origen, señalar la iniciativa como preferente. Esto genera, digamos, da la prioridad y establece un plazo de 30 días para que en el seno del Congreso se pueda discutir la iniciativa y en su caso aprobar.”

A finales del año pasado, se acordó posponer la discusión sobre el tema hasta el periodo de sesiones que iniciará el 1 de febrero. En diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con representantes de la iniciativa privada y el sector obrero para regular la subcontratación. Estos son los puntos principales del acuerdo:

Las empresas empezarán a regularizar sus plantillas inmediatamente, según lo establecido en la iniciativa de ley. Se debe definir un nuevo procedimiento para calcular el reparto de utilidades. Las discusión parlamentaria empezará en febrero de 2021. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que no den de baja a sus trabajadores en diciembre.

Sigue la discusión sobre reparto de utilidades

El anuncio de Luisa María Alcalde se dio un ciclo de cinco foros titulado “Diálogos Nacionales sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de las Empresas”. Del 20 al 29 de enero, se llevarán a cabo las discusiones entre trabajadores, empresarios y la STPS. Las reuniones darán preferencia a los sectores automotriz, financiero, energético, de telecomunicaciones y de turismo. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1352065668666032129 En el mismo foro, Alcalde dijo que se debe definir un sistema de reparto justo. La funcionaria recordó el acuerdo firmado en diciembre y explicó cómo debe ser el nuevo sistema:

“En el acuerdo tripartito que firmamos en diciembre en Palacio Nacional, empresarios, sindicatos y Gobierno, refrendamos el compromiso de erradicar las prácticas abusivas de subcontratación de personal; ahí también suscribimos impulsar una discusión abierta para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo. “Que evite la posibilidad discrecional de su pago en algunos sectores, como los de uso intensivo de capital en el marco de la futura prohibición de la subcontratación de personal tanto en las modalidades de outsourcing como de insourcing.”

Alcalde también señaló que el objetivo de las discusiones es hacer una revisión del PTU en sectores con uso intensivo de capital humano. Esto porque estos sectores pueden presentar algún desequilibrio en el reparto de utilidades, lo que podría afectar a competitividad y productividad.

“De lo que se trata es de entender el problema de las distorsiones que pudiera generar el PTU en sectores y buscar cómo y sin mermar ningún derecho de los trabajadores se pudiera en su caso reformar la Ley Federal del Trabajo para evitar la pérdida de competitividad de las empresas.”

Iniciativa privada quiere que se base en productividad

Los representantes del sector privado han dicho en varias ocasiones que las utilidades deben repartirse según la productividad. Ayer, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explicó los problemas que tiene esta figura en México y cómo se verían afectadas las empresas si se elimina la subcontratación:

“Nos parece que al suprimir la subcontratación, lo que nos afecta temas del reparto de utilidades, pero sobre todo nuestra preocupación es que no seamos atractivos para invertir en México, que perdamos factores de competitividad. “México es de los pocos países que tiene establecida la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y que tiene este tipo de figuras no vinculadas a la productividad y competitividad. En nuestra opinión, el PTU es una prestación que debería siempre incentivar la productividad de los empleados, así como el desarrollo de las empresas.”

Por otro lado, Salazar dijo que el reparto de utilidades debe toparse en un mes de salario; esta misma opinión fue defendida por Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin). Aquí puedes leer más sobre las distintas propuestas del PTU. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/busca-stps-apurar-prohibicion-de-outsourcing/ar2109636?v=2 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-pago-de-utilidades-y-porcentaje-se-mantiene-solo-se-revisan-distorsiones-20210120-0097.html

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